HM Experience está legalmente constituida y registrada ante el INE: David Aguilar Romero

Daniel Aguilar Romero, empresario dedicado a la elaboración de estudios demoscópicos y a la consultoría

El director general de dicha compañía dedicada a la consultoría política y estudios de opinión pública se defendió de las críticas vertidas en contra de la misma y de una encuesta

Negó que se trate de una empresa fantasma; “en ningún lugar existe la normatividad o la obligación de que para ser empresa tienes que tener una página web o manejar redes sociales”

Aceptó la validez de la duda, además de que dijo entender que “las campañas son emocionales y es lógico que existan reacciones”

Las críticas que recibió HM Experience fueron, principalmente, acerca de la encuesta sobre las preferencias del electorado en la elección a alcalde de Zacatecas

El director general de la empresa HM Experience, David Aguilar Romero, se defendió de las críticas vertidas en contra de su compañía y de la encuesta que elaboraron acerca de las preferencias del electorado en la elección a presidente municipal de Zacatecas.

Expuso que se dedica a la actividad de consultoría política y estudios de opinión pública desde el año 2005. La empresa está legalmente constituida y registrada como proveedora ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con el número de registro 201705251143770 desde el 25 de mayo de 2017, como Grupo Publicitario de Medios Click S.A. de C.V., ya que HM Experience es el nombre comercial y no la razón social.

Aguilar Romero aseguró que la compañía se dedica a la investigación de opinión pública y, por ello, muchos de sus trabajos son de carácter confidencial porque así lo piden los clientes. Por esta razón, agregó, decidió no abrir redes sociales. Sin embargo, para la empresa, dar a conocer el estudio realizado es de gran ayuda para captar clientes en este último tramo de la campaña.

Ante los señalamientos de ser una empresa fantasma, el empresario dijo que “en ningún lugar existe la normatividad o la obligación de que para ser empresa tienes que tener una página web o manejar redes sociales. No es nuestro interés; a una gran parte de nuestros clientes le gusta tener resultados que no necesariamente se difunden”. No obstante, Aguilar Romero aceptó la validez de la duda y por ello es que está dando la cara, y aseguró que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) tiene en su poder el estudio en cuestión tal y como lo marca la normativa.

Por último, agregó que entiende la polémica que generan estas publicaciones; “las campañas son emocionales y es lógico que existan reacciones”. Y agregó que “por ello es importante transparentar todo”.

Estudio en cuestión

La polémica viene en razón de una encuesta dada a conocer por HE Experience, dirigida por David Aguilar, donde ubica con 39 por ciento de las preferencias electorales a Ulises Mejía Haro, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, levantada los días 9 y 10 de este mes y que mide las preferencias del electorado en la elección a presidente municipal de Zacatecas. En segundo lugar, con 25 por ciento, se ubica el aspirante de la coalición Por Zacatecas al Frente, Arturo López de Lara, y después están los abanderados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julio César Nava de la Riva, con 15 por ciento, y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Cuauhtémoc Calderón Galván, con 13 por ciento.

HM Experience se describe, como ya se refirió, como un grupo publicitario de medios digitales denominado Click S.A. de C.V. En un comunicado, se informó que la compañía está registrada como proveedora ante el INE, con el número de registro 201705251143770 desde el 25 de mayo de 2017.

En su metodología explica que levantó 600 entrevistas efectivas en vivienda, con el método cara a cara, durante los días 9 y 10 de junio.

Se explica que para definir la muestra se utilizó un método “por etapas autoponderado en las secciones electorales determinadas por el INE dentro de la muestra seccional”, y, finalmente, las elegidas representaron 28 por ciento de las secciones que integran el municipio.

Se expone que la realización de las encuestas se llevó a cabo con tres equipos constituidos por seis encuestadores cada uno y tres supervisores.

Refieren que el margen de error que se asocia a un muestreo aleatorio simple siempre es del +/- 4.2 por ciento, con un nivel de confianza de 95 por ciento.

Encuesta elaborada por Daniel Aguilar el pasado 9 y 10 de junio

Otras encuestas

Este estudio demoscópico tiene pequeñas diferencias con el elaborado a solicitud de La Jornada Zacatecas, por Truedata Investigación Estadística.

En esa encuesta publicada por esta casa editorial, levantada los días 5 y 6 de mayo, el candidato Ulises Mejía tenía 35.5 por ciento de las preferencias, Arturo López de Lara concentró 21.7 por ciento, seguido de Cuauhtémoc Calderón Galván y Julio César Nava de la Riva, empatados con 17.7 por ciento.

Encuesta elaborada por Truedata a petición de La Jornada Zacatecas en mayo de 2018