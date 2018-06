Diputados se despiden de sesiones privadas; aprobaron últimas herramientas legislativas

Sesión legislativa celebrada este jueves foto: andrés sánchez

Autorizan que legisladores suplentes reciban 600 mil pesos para “ayudas sociales”

Este recurso no se encuentra en el Poder Legislativo, sino que está en la Secretaría de Finanzas debido a que no se contemplaba su entrega en estos meses

Antes de que ayer se aprobara la eliminación de las herramientas legislativas y de las sesiones privadas, el martes de esta semana los diputados celebraron una de estas reuniones a las que no se tuvo acceso de manera pública y en la que, precisamente, abordaron el tema de las ayudas sociales.

El objetivo del encuentro fue discutir la solicitud que plantearon hace varias semanas los legisladores suplentes de que se les entregaran las herramientas legislativas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, las cuales no se presupuestaron para este periodo debido a la veda electoral.

El resultado de la sesión fue que se aprobó la petición, por lo que los diputados que están sustituyendo a aquellos que pidieron licencia para participar en las elecciones como candidatos recibirán casi 600 mil pesos cada uno por este concepto de ayudas sociales.

La diputada Geovanna Bañuelos aseguró que votó en contra de esta resolución “porque la justificación no era si les consentía uno o no a los diputados que gozaran de un derecho; el debate es y siempre ha sido si somos respetuosos o no de la ley electoral”.

Explicó, al igual que el legislador Samuel Reveles, presidente de la comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas (PPF) de la 62 Legislatura, que este recurso no se encuentra en el Poder Legislativo, sino que está en la Secretaría de Finanzas debido a que no se contemplaba su entrega en estos meses.

Geovanna Bañuelos precisó, por tanto, que “habrá que ver en principio si desde la Secretaría de Finanzas depositan ese dinero, primero, y, segundo, si lo depositan antes de que ellos dejen de estar en funciones”.

Y es que recordó que la mayoría de los diputados con licencia se fue, no por tiempo indefinido, sino que regresará a sus puestos en la sesión inmediata que se celebre después del primero de julio.

Por ello, la legisladora insistió en que si la Secretaría de Finanzas se tarda en suministrar el recurso al Poder Legislativo y, una vez en éste, se retrasa también la entrega, “ellos en realidad tendrían un periodo muy corto de tiempo para ejercer un recurso de tres meses y también para su comprobación porque retirándose de la titularidad, ¿en calidad de qué comprueban el recurso público?”.

En cuanto a la comprobación del manejo de las herramientas legislativas, el diputado Samuel Reveles puntualizó que, una vez que la PPF entrega los cheques, “los responsables son ellos ante la Auditoría Superior del Estado y la Legislatura se deslinda”.