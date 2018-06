Dictan libertad a 4 vinculados en caso Ayotzinapa

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa durante una conferencia. Foto María Luisa Severiano / Archivo

Ciudad de México. El juez primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros dictó la libertad bajo reservas de ley a Marco Antonio Ríos, El Cuasi; Luis Alberto José Gaspar, El Tongo; Martín Alejandro Macedo Barrera, El Zorro y Honorio Antúnez Osorio, El Papachín, implicados en la desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

Los presuntos partícipes son identificado por autoridades como integrantes del cártel Guerreros Unidos y están acusados por delitos contra la salud, secuestro y delincuencia organizada; sin embargo, de acuerdo con el fallo sólo Luis Alberto El Tongo saldrá libre al no existir alguna otra causa penal.

La razón fundamental se derivó del análisis de la obtención de los medios de prueba con los que el Ministerio Público respaldó la consignación, lo que llevó a declarar que había indicios suficientes por el momento para que opere una presunción de que algunos de ellos no fueron obtenidos lícitamente.

Los medios de prueba restantes se consideraron insuficientes para sostener la formal prisión.

En la resolución se dijo que el auto de libertad no implicaba que los hechos consignados por el MP no existieron, ni tampoco que los liberados no participaron en los delitos que se les acusa.

Se dijo que representaba una oportunidad para que el Ministerio Público vuelva a investigar a fin de evitar la impunidad.

La resolución del juez federal se dictó bajo la causa penal 100/2014.

De acuerdo con fuentes los implicados apelaron su sentencia al argumentar que no tuvieron una debido proceso, entre ellos una defensa adecuada y porque el Ministerio Público no presentó mayor documentación respecto de los delitos que les imputarán.

El tribunal Unitario consideró que ninguna de las partes impugnó la apelación y por lo tanto ordenó al juez primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros reponer el procedimiento, tomar una nueva declaración y posteriormente dictara la sentencia.

Durante el nuevo proceso los acusados se quejaron de que fueron torturados, por lo que el juez estableció que cuando les tomaron la declaración ministerial pudo ser de manera ilegal y por lo tanto dictó el auto de libertad por falta de elementos para procesarlos pero con reservas de ley.

Es decir que el Ministerio Público puede presentar nuevas pruebas contra los acusados.

Marco Antonio Ríos, El Cuasi y Martín Alejandro Macedo Barrera, El Zorro, continuarán presos ya que aún cuentan con procesos abiertos. Están acusados de delincuencia organizada en la modalidad contra la salud y secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En tanto a Honorio Antúnez Osorio, El Papachin, solo sigue proceso por delitos contra la salud.

Hasta el momento hay 130 detenidos vinculados con lo ocurrido en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014; al menos 34 de ellos han señalado que fueron objeto de tortura o tratos crueles para obtener sus declaraciones.