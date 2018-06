“Nunca hemos estado en contra de la ley, siempre teníamos la Constitución en la mano”

José Manuel Mireles Valverde, durante la presentación de su libro Todos somos autodefensas foto: alejandro ortega neri

La amnistía significa que en la cárcel estén los culpables, no los inocentes: Mireles

“Hay que cambiar el sistema corrupto y poner gente nueva que no pertenezca a quienes durante los últimos 80 años han manejado a la nación”

Apenas el pasado viernes José Manuel Mireles Valverde y Andrés Manuel López Obrador se conocieron. De ese encuentro que se verificó en la reciente visita del candidato a la Presidencia a Michoacán dijo el autodefensa que lo percibió “como un gran líder nacional que de veras está dispuesto a luchar para combatir la corrupción de la nación mexicana” y tradujo así la amnistía que propone el morenista: “Es un punto de vista de Andrés Manuel López Obrador de que en la cárcel solamente estén los que deben estar, no los inocentes. Esa es una amnistía y estoy de acuerdo con él”.

Insistió que la amnistía significa que en la cárcel estén los culpables, no los inocentes.

Instó a recordar que “el 97 por ciento de las cárceles de la nación están llenas de inocentes no de criminales”. E hizo una acotación, la necesaria diferenciación desde su punto de vista entre quien es un criminal y quien es un delincuente.

“Resulta que el pueblo se roba una gallina y merece años de prisión y un desgraciado gobernante del PRI se roba miles de millones de pesos y todavía están pensando a ver si lo absuelven porque no es delito (…) si un rico roba miles de millones de pesos no es un crimen y si un pobre se roba cuatro latas de atún para comer sí. Mejor que digan qué es crimen”.

Mireles Valderde estuvo en Zacatecas acompañado de su Estado Mayor, y ofreció una entrevista posterior a la presentación de su libro Todos somos autodefensas. El despertar de un pueblo dormido realizada este domingo en el teatro Fernando Calderón.

Dijo, sustentado en los discursos del candidato de Morena que López Obrador dará vigencia a la Guardia Nacional, “somos los grupos de autodefensa de cada municipio”.

“La Guardia Nacional no le obedece al Presidente de la República sino a los presidentes municipales y al gobernador legalmente electos –subrayó con la inflexión de su voz- que quede claro, si hay fraude en la elección la Guardia Nacional es del pueblo y está en manos del pueblo…no de los gobernantes”.

“Y también la intención de este noble señor es regresar a los Marinos y al Ejército a los cuarteles, no tienen nada que hacer como policías municipales”, expuso.

El líder de los autodefensas en la Sierra Costa de Michoacán dijo no conocer el Plan de Trabajo de Andrés Manuel López Obrador, pero que quienes sí lo han leído le han dicho que “hay muchísimas coincidencias” entre este y el Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social de la Nación que ha hecho e impulsa desde la Fundación Mireles AC.

En su encuentro en Michoacán con el candidato le hizo entrega del documento. Antes dijo, no fue posible hacérselo llegar por intermediarios entre ellos que no cumplieron el cometido.

En esta ocasión al saber que el tabasqueño quería saludarlo, Mireles se presentó en Uruapan para el encuentro.

“Aquí estoy y necesito un tiempo contigo porque hay muchas cosas que te quiero decir de los autodefensas y del estado”, sostuvo.

Dijo que el morenista le ofreció darle “todo el tiempo del mundo para ello” y le hará saber el momento para esta entrevista.

Lo primero que le externó Mireles Valverde a López Obrador fue su agradecimiento. “Yo quiero repetirlo a todos ustedes, en primer lugar le di mis respetos y mis muestras de gratitud por todas las veces que él en los mítines que organizó en Michoacán y en Tlatelolco le dio la palabra a uno de mis hijos, en todas esas ponía mantas grandísimas: Liberen a Mireles”.

Dijo coincidir en la postura de la coalición Juntos Haremos Historia en que “si la cabeza está corrompida, el cuerpo también está corrompido.

“Si yo soy la cabeza y no estoy corrupto, yo apuesto a que ninguno de mis gobernadores serán corruptos, yo apuesto a que ninguno de mis presidentes municipales serán corruptos. Es lo que él nos garantiza y queremos creerle porque lo necesitamos todos los mexicanos”.

“Hay que cambiar el sistema” corrupto y poner gente nueva que no pertenezca a quienes durante los últimos 80 años han manejado a la nación.

“Ese es el trabajo de él, y el de nosotros como organizaciones civiles es ayudarlo a que esto sí se lleve a cabo y si se realice y lo vamos a hacer. Estamos conscientes de la que la corrupción en las más altas esferas de gobierno es lo que tiene acabada a la nación y la tiene empeñada otra vez y tenemos que recuperar todo eso”.

En este sentido Mireles Valverde ha armado a nivel nacional la representación en las 32 entidades con responsables a la Comisión de Autodefensas Electorales, que en caso de Zacatecas estará a cargo de la diputada local migrante por Morena, Guadalupe Adabache Reyes.

“Porque nos preocupa, nos interesa. No queremos agarrar las armas no las necesitamos o díganme ustedes los zacatecanos ¿Ya se repusieron de las guerras revolucionarias? Como ciudadanos y hombres libres de Zacatecas ¿Ya se repusieron, y sus familias, de los combates de Pancho Villa y el general García aquí en Zacatecas?

Dijo que el pueblo de México no se ha recuperado de las guerras de Independencia, de Reforma, de la Revolución, donde hombres y mujeres valientes murieron siempre y luego los hijos de estos en cada ocasión.

José Manuel Mireles Valverde en su intervención en la presentación del libro que estuvo a cargo este domingo del académico de la UAZ, Miguel Moctezuma Longoria, advirtió a los zacatecanos luego de narrar anécdotas de la lucha de los autodefensas en Michoacán, “son cosas reales que nos tocó vivir (…) y está pasando ahorita aquí en Zacatecas no es que les espere eso mañana ya está pasando aquí”.

Advirtió que aquí como allá mucha gente que colabora con el crimen organizado está inmersa en las instituciones.

Habló del caso de una banda de secuestradores donde dos de los integrantes eran el gerente local de Bancomer y el director de la Comisión Federal de Electricidad. Pero también los había delegados de dependencias federales quienes teniendo información privilegiada la enteraban a los criminales.

“Quiero que sepan, que estén bien conscientes en este pueblo de Zacatecas, en Aguascalientes, donde ustedes quieran, quienes son los que tienen la información económica de cada uno de ustedes”, agregó.

“Tengo un sobrino que se dedica a la construcción, antes de que le autorizaran la licitación para hacer un tramo de carretera ya le llegaba el jefe de los sicarios, ya te autorizaron mil 500 millones y necesitas darme 30 por ciento”.

Dijo que cuando Peña Nieto anunció que mandaría a Michoacán 48 mil 500 mdp para el desarrollo de la entidad, el Padre “Goyo”, pidió que si les iba a mandar “agua potable primero limpiara las tuberías”.

“Porque todos el sistema está corrupto desde la cabeza hasta los pies”. Lo que incluye a los gobernantes de los estados quienes firman de recibir millones de pesos que no reciben completos cosa que mantiene en silencio a cambio de algún porcentaje, en una cadena que se repite en su formato hasta los funcionarios inferiores de los siguientes niveles.

“Eso está vigente, está vivo, es público. Antes lo escondían, ya no (…) eso es lo que nos pasa todo este sexenio. Por eso hay estados completos que no se defienden. No sé ustedes, pero yo sí he escuchado gobernadores tan pendejos que lo dicen públicamente: En mi estado todo está tranquilo, todo está normal, nada más tengo 80 muertos diarios”.

Se preguntó entonces qué es la Ley y reiteró por enésima vez en su visita, la cita de lo que le enseñó su maestra Celia Sandoval desde la Escuela de Párvulos: “Cuando la justicia se contraviene contra el Derecho, la justicia debe prevalecer no importa que esta nazca o salga de las manos del mismo pueblo. Y eso es lo que hicimos nosotros; nunca hemos estado en contra de la ley, siempre teníamos la Constitución en la mano”.