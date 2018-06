La Gualdra 342 / Río de palabras

Olvido

Tu nombre, lo confundo. Mezclo la imagen que sonríe

Con la imagen que llora sobre mi hombro. Estaba muy oscuro.

Paco Urondo.

Voy a ir a la papelería a comprar una goma de borrar. Una de ésas de dos colores: roja y azul. Para borrar lápiz y tinta. Y le dio un trago grande a su Coca-Cola de medio litro. De envase de vidrio. Fría, bien fría. Una goma de las más grandes. Más vale que sobre y no que falte. Y empezar a borrar, despacito, para no emborronar, de abajo hacia arriba, despacito, con amplios movimientos circulares, y soplar. De una grabadora Sony Mercedes Sosa canta: Quién dijo que todo está perdido … yo vengo a ofrecer mi corazón… tanta sangre que se llevó el río… yo vengo a ofrecer mi corazón… no será tan fácil, yo sé que pasa, no será tan simple, como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor… Y va de nuevo. Con paciencia y determinación. Primero con el lado azul, y luego con el lado rojo. Cuidando siempre no emborronar. Porque quedaría un manchón gris. Mientras, en la cocina, la mitad de un melón chino se llena de moscas pequeñitas. Sigue cantando Mercedes: Luna de los pobres siempre abierta… Yo vengo ofrecer mi corazón… como un documento inalterable…. Yo vengo a ofrecer mi corazón… y uniré las puntas de un mismo lazo… y me iré tranquila, me iré despacio… y te daré todo, y me darás algo, algo que me alivie un poco más… cuando no haya nadie cerca o lejos… yo vengo a ofrecer mi corazón… A pesar de la hora, siete y media, todavía no oscurece. Y así, siempre con mucha paciencia y cuidado ir subiendo por las piernas, los muslos, el vientre, la panza, el pecho, el brazo izquierdo, el cuello, la cara, el cráneo y al último el brazo y la mano derecha. Y así, terminar de borrar… ¡A la goma! Dice y sopla… ¡Fuuuuuuuuu!