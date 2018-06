La Gualdra 342 / Río de palabras

Yo sólo quería decir adiós. Pronunciar las cinco letras de la palabra con todo y su acento: a d i ó s. Tan simple y sencillo como eso. Proferirla con mi voz, que en el aliento y la saliva fuera algo de mí misma en esa despedida. No quería decir adiós con un gesto, agitando la mano tontamente, para no confundirlo con un saludo, con un hasta luego. Yo quería decirte adiós pero no sé si me escuchaste, porque volteaste tu cara, te pusiste los audífonos y me dejaste hablando sola. Yo quería que me oyeras, no escribirte un mensaje o escribirte la palabra en un papelito. Quería que también mi voz entrara por tus oídos, llegara a tu corazón, a tu cerebro. No sólo lo quería, necesitaba hacerlo, porque luego no se cierran bien las cosas, porque luego hay malos entendidos, porque a veces no sabemos todo lo que una simple palabra encierra. Por eso vine, por eso estoy aquí, por eso te lo digo, perdona si grito fuerte: ¡Adiós! Esto es definitivo.