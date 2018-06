“Embate político”, difusión de videos en que vuelven a acusar a Ricardo Anaya: Mancera

Miguel Ángel Mancera Espinosa, candidato al Senado por la coalición Por México al Frente FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

“No es nada nuevo y no marcará el rumbo del final de este proceso de elecciones”

Opina que por todos lados encuentra campañas negras que buscan ensuciar la imagen de candidatos

Durante su visita a Zacatecas, el candidato al Senado por la coalición Por México al Frente, Miguel Ángel Mancera Espinosa, calificó como “embate político” la difusión de videos en redes sociales que vuelven a acusar al abanderado presidencial de esta alianza, Ricardo Anaya, de lavado de dinero para financiar su campaña.

Consideró que no es nada nuevo y que no marcará el rumbo del final de este proceso de elecciones; “no encontramos una novedad, más de lo mismo que se ha dicho. Un embate político y Ricardo está claro que se trata de eso, en el marco de la contienda electoral”.

Dijo que el candidato presidencial no debe desviar su atención a este tema, sino que tiene que concentrarse en el siguiente debate.

“Él debe estar concentrado en el próximo debate y concentrado en transmitirle a la sociedad la seguridad de una campaña y una trayectoria. Él puede estar fortalecido después de esto. No tiene sustancia, no tiene fondo”, apuntó.

Mancera Espinosa dio estas declaraciones en una conferencia de prensa en la que estuvieron los dirigentes estatales de los tres partidos que conforman la coalición, así como algunos de los candidatos a alcaldes, a diputados locales y al Senado.

Consideró que estos videos no tendrán consecuencias en las preferencias del electorado que se decanta por Ricardo Anaya porque “la gente cada vez está más informada. La sociedad civil hoy tiene una información cada vez más clara de cómo suceden las cosas. Por todos lados me encuentro campañas negras que buscan ensuciar la imagen de los candidatos y al final del día la propia sociedad y lo toma así o simplemente lo reflexiona y se da cuenta que no trae sustancia, no es nada serio”.

El candidato al Senado dijo que lo que sí marcará el rumbo final de la contienda electoral por la Presidencia de la República será el último debate ya que se abordarán temas “fundamentales”.

El objetivo de su visita a Zacatecas, explicó, fue el reunirse con la academia y la sociedad civil para hablar sobre el gobierno de coalición “que consideramos indispensable y marca la necesidad nacional de un cambio de régimen que es posible, que se está viviendo en el día a día y que lo vamos a tener presente incluso con disposiciones constitucionales para la ratificación de algunas carteras de la Presidencia como la Secretaría de Hacienda, la Función Pública y Relaciones Exteriores”.

En este sentido, apuntó que la democracia en México apunta a la configuración de un pluripartidismo, por lo que se debe garantizar que los partidos pequeños también puedan participar en la construcción de una “agenda nacional” que no responda a intereses ideológicos, sino nacionales.

Mancera Espinosa hizo referencia, por otro lado, a la situación interna en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y señaló que el instituto político está en un “proceso de recomposición en donde se depura todo lo que se separó”. Además, dijo que en estas elecciones no se podrá hablar del triunfo de un partido sino de una coalición porque ninguna va en solitario.