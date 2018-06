La Jiribilla 07/06/2018

UNO: “Omar Carrera exhibido”.

DOS: “Vivales sin bicicleta”.

TRES: “Cierre de campaña fifi”.

COLOFÓN: “Sondeo del día”.

UNO: “Omar Carrera exhibe su talante antidemocrático”

Resulta que el candidato a diputado local por uno de los distritos de FRESNILLO, Omar Carrera, sobrino de David Monreal, fue exhibido en un video donde arranca y destruye propaganda del Partido Verde Ecologista.

¿La justificación?

Según el ahora presunto delincuente electoral, la destrucción de propaganda se dio debido a una queja del dueño de la barda y como si fuera Ministerio Público, hizo justicia por su propia mano junto a otros dos cómplices, uno de ellos apunta a la candidata a diputada plurinominal, Verónica Díaz, quien aparte de cargarle el maletín a David Monreal, ahora muestra su habilidad para cometer delitos electorales.

Chulada de planilla.

DOS: “Así no señores de Morena”

En la zona conurbada de Zacatecas-Guadalupe un grupo de ciudadanos Pro activos y amantes de la bicicleta desde hace algunos años organizaron todos los miércoles hacer una rodada que va de la colonia del Carmen en Guadalupe al centro de Zacatecas, por fortuna cada día suman a más entusiastas.

Por desgracia, esa actividad no está fuera de las malas mañas electorales, resulta que sin avisarle a los ciclistas, algún vival desvió el contingente para de repente hacer llegar a todos a un evento de Ulises Mejía en la alameda, sin aviso de por medio, obviamente la acción causó una enorme molestia a los ciclistas que aún siendo simpatizantes de Morena tienen claro que esas prácticas deshonestas no son adecuadas.

TRES: “Cierre de Campaña Fifi”

Francamente López Obrador, después de la absurda negativa del gobierno de la Ciudad de México de prestar el Zócalo para el cierre de campaña de Morena, al final optó por un lugar bastante fresa, el Estadio Azteca. Sí, ese mismo coloso que albergó a Peña Nieto en su cierre de campaña en el año 2012 de la mano de Televisa. Este año el candidato puntero hace lo mismo como un claro guiño entre Azcárraga y el que parece ser el próximo presidente de la República.

Lo lógico para muchos militantes de Morena y seguidores de López Obrador, sería que la mismita cuarta transformación fuera en el Monumento a la Revolución.

Ni hablar, Morena tendrá un cierre de campaña “fifi”.

COLOFÓN: “Sondeo del día”

¿Cuál es la principal razón por la que usted consume agua embotellada o de garrafón?

46% Por salud.

42% Por ser la única opción segura.

8% Por el sabor.

4% No la consumo.

