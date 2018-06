Mis propuestas se basan en la continuidad que se ha establecido en mi administración: Flores

Enrique Guadalupe Flores Mendoza FOTOS: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ

Enrique Guadalupe Flores Mendoza, presidente municipal con licencia de Guadalupe y candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para repetir en el cargo, dijo que sus propuestas se basan en la continuidad que se ha establecido en su administración. Entre ellos, en su plan de desarrollo se incluyó el ordenar el acelerado crecimiento poblacional de Guadalupe, pues el cuarto municipio a nivel nacional con más población. Otro punto fue cumplir con la obligación constitucional de dotar de servicios públicos y eficientes a la población, y tener una corresponsabilidad ciudadana.

Indicó que se ha avanzado en el tema de agua y drenaje en Guadalupe. Se invirtieron en su administración más de 100 millones de pesos en este rubro. Se perforaron siete pozos, de los cuales en dos ya se ha encontrado agua.

Dijo que se no es viable que se municipalice el servicio de agua, pues no hay la capacidad de mantos acuíferos en el territorio estatal para suministrar el agua a los guadalupenses, por lo que se debe potencializar el organismo existente de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (JIAPAZ).

Recordó que se modernizó el sistema de alumbrado público con una inversión privada de más de 280 millones de pesos, y se llegará a la meta de cambiar más de 18 mil lámparas. En bacheo se han invertido en año y medio cerca de 500 millones de pesos, cerca de 3 mil calles se rehabilitaron y se hicieron acciones en más de mil calles pavimentadas.

En el tema de recolección de basura se planeó una nueva movilidad, y se estableció un nuevo calendario para atender a todas las calles y colonias del municipio. A partir de la basura se busca generar energía y para poder representar un ingreso extraordinario para el municipio.

Comentó que no se debe castigar a la ciudadanía aumentando una retribución municipal, las cuales no se han incrementado. Reconoció que asumió este reto de ir a una elección continua porque se han sentado las bases para el crecimiento ordenado del municipio de Guadalupe.

Expuso que en un proceso electoral el ciudadano puede expresar su sentir, proponer y abonar a cómo se pueden resolver los problemas de Guadalupe, por lo que es un doble reto pararse ante el elector para exponer que se ha logrado hacer y qué no.

Aunque se sintió satisfecho de que se ha dado corresponsabilidad ciudadana de manera positiva, porque los ciudadanos entienden que han faltado recursos y tiempo para ejercer las obras con la finalidad de mejorar los servicios públicos.

En otro punto mencionó que ha conocido algunas encuestas sobre la intención de voto de ciudadanos. Y en algunas se le favorece, aunque en otras tal vez no. Pero finalmente, subrayó de manera respetuosa que ha tenido una buena capacidad de convocatoria.

“No soy un hombre de encuestas, hace años me decían que iba cuatro puntos abajo y gané tres a uno. Hoy esperaría a que la ciudadanía acuda con un voto razonado. No soy ajeno a la ola nacional que provoca el fenómeno de Morena, basados en una esperanza sin esperanza, porque no se vale tratar de salir adelante con propuestas inviables para el país”, señaló.

Sobre los debates que se han organizado, expuso que había decidido participar en los debates que se convocarán, como con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) y en el cual no pudo estar.

“Lamentablemente nuestro representante ante el Instituto Electoral no manifestó la posición nuestra, simplemente no omitió un sí o un no a la participación. Y el Instituto reconoce que faltó la difusión”, explicó.

Y el IEEZ solicitó a los representantes de los partidos políticos para que lo consideraran en el debate, pero lamentablemente los representantes decidieron no darle la oportunidad de participar. “Su postura fue errónea, para enriquecer el debate es que debiéramos participar los que cumplimos con el registró que marca el debido procedimiento”, indicó.