La Jiribilla 05/06/2018

UNO: “Necesitamos más debates”

La ausencia de una cultura ciudadana de discutir los asuntos públicos está cobrando factura en este proceso electoral.

Por un lado vemos que los candidatos tienen poca habilidad para elaborar argumentos convincentes y por el otro a autoridades electorales que anteponen procesos burocráticos antes que el derecho a participar e informar.

Pero esta falla no es exclusiva de la clase política, los ciudadanos y medios de comunicación debemos de tomar parte de esa culpa y responsabilidad, me explico a continuación:

1. Los medios no propiciamos espacios para el contraste de ideas de forma civilizada y respetuosa.

2. El ciudadano en su mayoría es apolítico, le molestan las pláticas de política y sobre todo le molesta contrastar idea, confunde debatir con ofender o insultar y más si este debate se da en redes sociales.

3. La presencia cada día más presente de noticias falsas es alarmante y más cuando ciudadanos decentes, formados académicamente con doctorados, son capaces de difundir noticias falsas sin pudor alguno, el caso más reciente es el del Dr. Castañeda, radicado en Nuevo León, que compartió, como miles, la fotografía falsa de López Obrador junto a Salinas, aun cuando este personaje fue evidenciado que compartía una mentira, se negó a aceptar su error por el simple hecho de que esa fotografía reforzaba su creencia de que AMLO es cómplice de Salinas de Gortari.

Así el nivel de la cultura política y ciudadana de un amplio sector de la sociedad mexicana.

DOS: “Algunas razones para votar por MC”

Bien dice Jesús Silva Herzog: “El Frente ha sido el peor error estratégico del PAN en muchas décadas. Sus efectos perversos serán duraderos. Acción Nacional perdió color, identidad, su orgullo; perdió, sobre todo, su sitio en el cuadrante de la política. Movido por su propia ambición, Anaya mordió un anzuelo que todavía le coge el cachete. No era difícil imaginarlo: una alianza de dirigentes no es una fusión de electorados. La suma restó. Los jerarcas de los partidos podían abrazarse, pero los militantes no se conciliaban. Una alianza perniciosa y contraproducente.”

Sin embargo, en Zacatecas se tienen algunas razones para votar de forma diferenciada, por ejemplo, este partido ha puesto especial atención en darle espacio a los jóvenes, tiene una agenda progresista y en lo local si bien es complicado que gane algunas diputaciones, darle un voto a MC significa la posibilidad de que un personaje de la talla de Felipe Álvarez llegue a la Legislatura zacatecana por la vía plurinominal, a cualquier poder del Estado le conviene tener entre sus filas a personajes con experiencia que puedan aportar a elevar el nivel de los parlamentarios.

TRES: “Foro Político”

En un buen esfuerzo por conocer las propuestas de los candidatos a Senadores y Presidentes Municipales, varias cámaras empresariales como Canirac, Canacintra, Coparmex, Canacozac y otras más; han sumado esfuerzos para crear el Foro Político Empresarial, la cita es el 11 del presente mes a partir de las 8:30 horas en el teatro Ramón López Velarde.

Cuando se dedican a generar debate en vez de dar línea y pelear erróneamente por los privilegios de apenas 5 mega-ricos, las asociaciones empresariales pueden contribuir mucho a la democracia.

COLOFÓN: “Existen ideas imposibles de matar”

Gran mensaje de Tenoch Huerta Mejía: “Nos han dicho de todo, nos han insultado, con desprecio nos llaman chairos y antes de eso rojillos y antes peladaje y desde siempre indios como si fuera malo.

A [email protected], a [email protected] más valientes [email protected] han matado o encarcelado.

Pero aquí seguimos y seguiremos porque hay cosas que no se matan”.

Ánimo camaradas.

