Devolver la confianza en las instituciones policiacas, meta de Ulises Mejía Haro

Ulises Mejía Haro, candidato por Morena, PT y PES a la presidencia de Zacatecas FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Dialogó con habitantes de varias colonias sobre el problema de inseguridad

En su encuentro con habitantes de las colonias de la capital, Ulises Mejía Haro dialogó sobre uno de los problemas que más preocupa a la gente: el de la inseguridad, por lo que reiteró su compromiso de devolver la credibilidad en estas instituciones, se informó en un comunicado.

El candidato a la presidencia municipal de Zacatecas dijo que no sólo se trata de abrir convocatorias para estar en las fuerzas de seguridad, ya que antes se debe seleccionar a quien realmente tenga la vocación y así darle la capacitación para que pueda pasar las pruebas de confianza.

Explicó que con la preparación adecuada, tendrán la capacidad de responder a las pruebas requeridas, para que una vez que se superen, reciban una capacitación constante, además de un pago y equipo adecuado, pues con estos aspectos bien atendidos, se podrá resolver en mucho el gran problema de la credibilidad que hay en las fuerzas de seguridad.

“Hoy que es día de la Marina, una de las instituciones que más tiene el deber y la obligación de ayudar a tener un buen gobierno de este país, es momento para decirles que desde nuestro capitán del barco y futuro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hay un interés de que las cosas se hagan bien”, enfatizó.

El candidato por Morena explicó que la creación de una guardia nacional, contemplada dentro de la Constitución, será la mejor forma de garantizarnos seguridad sin afectar las labores que cada institución tiene.

Reiteró que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se van a integrar a policías, a marinos, a soldados y se van a utilizar experiencia, equipos e instalaciones para garantizar la tranquilidad con esta guardia nacional, y que lo mismo pasará en Zacatecas, pues se trabajará con policías que tengan verdadera vocación de servicio.

Mejía Haro aseguró a los colonos que el policía de barrio será la mejor forma de devolver la confianza, pues deberá ser alguien conocido y con la preparación suficiente para reaccionar ante cualquier situación que se reporte en sus barrios y colonias.

“Devolveremos la seguridad a sus familias y a sus hijos mediante estas y otras estrategias que ya he explicado, como el fomento al empleo, la recuperación de espacios de esparcimiento y con servicios públicos eficientes. Sólo les pedimos su confianza. Donde otros han fallado, nosotros acertaremos, porque trabajaremos en necesidades reales y prioritarias que ustedes nos están planteando”.

Comentó que por eso su trabajo día a día es ir de puerta en puerta, de colonia en colonia para escuchar de viva voz y ver la realidad particular que cada lugar enfrenta, pues solo así, dijo, sabremos qué medidas tomar. “Por eso vengo hasta sus casas para pedir su voto, para que el próximo 15 de septiembre iniciemos juntos el trabajo histórico de transformar a Zacatecas y seamos parte de esta transformación que representa Morena”, puntualizó.