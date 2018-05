Participan en debate candidatos a la presidencia municipal de la capital

Los candidatos, de izquierda a derecha, Iván Castillo, Julio Nava, Ulises Mejía, Rodrigo Román, Arturo López, Cuauhtémoc Calderón y Adrián Castillo FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

Importante, generar seguridad desde la casa; abogo por inculcar valores en las familias: Nava; plantea construir infraestructura deportiva y generar un corredor biocultural

López de Lara propone capacitar a la policía en psicología y relaciones de conflicto; exigirá a todo su gabinete que presente su Tres de Tres

Adrián Castillo dice que reduciría 50% su salario y el de altos funcionarios para equipar a policías; aboga por la renovación de la red hidráulica y el programa continuo de bacheo

Iván Castillo le apuesta a crear la policía de barrio y fomentar la denuncia pública; propone la participación ciudadana para auditar su administración

Se deben masificar las áreas para el deporte, las artes y oficios para alejar a los jóvenes del crimen organizado: Ulises Mejía; no habrá tolerancia a la impunidad y corrupción

Buscaremos recuperar los espacios públicos que están en el abandono y mejorar la iluminación y reactivar el deporte y la cultura: Calderón

Rodrigo Román tiene tres ejes temáticos en sus propuestas de gobierno: seguridad, corrupción e impunidad y obra pública

El Congreso Nacional Ciudadano, la Fuerza Universitaria Autónoma de la UAZ y el Observatorio Ciudadano de Zacatecas convocaron a los candidatos a presidentes municipales de Zacatecas a un conversatorio para que expliquen a la sociedad zacatecana su interés por el cargo, cuáles son los problemas más urgentes de atender del municipio y las propuestas para atenderlos.

En un foyer del Teatro Fernando Calderón abarrotado por militantes, ciudadanos y medios de comunicación se dieron cita los siete aspirantes aún y cuando el comité organizador esperaba sólo a cinco de ellos quienes expusieron, sin entrar en diatribas, salvo Rodrigo Román “El Ro” sus propuestas de gobierno en tres ejes temáticos: seguridad, corrupción e impunidad y obra pública.

Seguridad: Prevención desde la

casa y mejoras a la policía

El primer candidato en el orden fue Arturo López de Lara por la coalición “Por México al Frente”, conformado por el PAN, PRD y MC, quien destacó que de acuerdo con la Encuesta de Percepción Social del Inegi, 90% de los zacatecanos se sienten inseguros en la ciudad debido a la alta ola de violencia registrada mediante asaltos, asesinatos y robos.

Esto, dijo, se debe a la indolencia por parte de las autoridades porque no le han “entrado al toro por los cuernos”, por lo que aseguró que durante su administración asumirá a “cabalidad” la responsabilidad para cuidar a las familias zacatecanas mediante un proyecto integral de seguridad y prevención que tiene entre sus puntos capacitar a la policía en psicología y especializarlos en relaciones de conflicto para que regrese la policía de proximidad y de barrio que se han perdido.

De igual manera abogó por calles mejor iluminadas y el fortalecimiento del tejido social mediante la recuperación de la familia con un programa al que llamaré “Mujeres por la paz”, en el cual desempeñarán el papel de observadoras para la prevención del delito.

Por su parte el abanderado del tricolor, Julio César Nava de la Riva, coincidió en la mayor capacitación para la policía y mejor equipamiento. Destacó también la importancia de los mejores sueldos para los elementos policiales, el cual buscará que se homologuen con el de los policías estatales.

Sin embargo, Nava, destacó la importancia también de generar seguridad desde la casa por lo que abogó por que se inculquen valores dentro de las familias y los barrios para que los propios ciudadanos se conviertan en agentes de cambios, se conozcan y se cuiden entre ellos.

Por su parte el candidato independiente, Adrián Castillo, informó que de llegar a la alcaldía se reducirá el 50 por ciento de su sueldo así como el de los altos funcionarios para poder dotar de mejor equipo con ese ahorro a la policía municipal, propuesta que fue secundada y anunciada con antelación por el ex regidor capitalino, Rodrigo Román “El Ro”, mientras que Iván Castillo del Movimiento Dignidad por Zacatecas (MDZ) le apuesta por una policía que dijo, tendrá un nuevo nombre específico, “la policía de barrio” que andarán sin el rostro cubierto para restablecer la confianza en las colonias.

El abanderado del MDZ propuso, también, fomentar la denuncia pública, algo que, aseguró, se ha ido perdiendo y por ende causa olvido y falta de atención en la procuración de justicia, pues las autoridades no dan respuesta necesaria ni de manera inmediata, por lo que, es necesario, repitió, rescatar ese valor.

Ulises Mejía Haro, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por Morena, PT y PES, manifestó que el tema de la seguridad será alta prioridad en su gobierno para regresarle la paz a las familias zacatecanas y atenderá las causas que originan la inseguridad. Asimismo abogó, en consonancia con sus contrincantes, por el fortalecimiento de los cuerpos policiacos.

Como medidas de prevención, Mejía Haro indicó que se deben masificar las áreas para el deporte, las artes y oficios para alejar a los jóvenes del crimen organizado. Buscará también, aseveró, capacitar a policías municipales y lograr la acreditación del 100 por ciento de los efectivos, además de contratar más para que el polígono de rondines sea más pequeño y haya más cobertura. Finalmente, informó el morenista, instalarán cámaras de seguridad, botones de pánico y policías de barrio.

Cuauhtémoc Calderón, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ex alcalde municipal por el PAN en el período 2007-2010, señaló que para atender el problema de la inseguridad se debe tener un diagnóstico preciso, en este sentido, informó que la ciudad está en el quinto lugar de percepción de inseguridad por parte de sus ciudadanos en el país, además de que la policía municipal ha sido desmantelada. Hace 10 años, recordó, se contaba con 283 elementos policiales en la capital y hoy solo hay 168. Igualmente se tenían 36 patrullas y hoy hay 12, la ciudad está totalmente desprotegida.

Para contrarrestar el problema el candidato verde propuso dos estrategias: una de contención y otra de prevención. En la primera, dijo, se debe recuperar el tema de las becas en la capital, pues en su gobierno había mil 200 becas que permitían que los niños de secundaria no dejaran la escuela, pero hoy no existe ninguna, denunció. De igual manera buscará recuperar los espacios públicos que están en el abandono y mejorar la iluminación y reactivar el deporte y la cultura.

En materia de contención, explicó el candidato, es necesario tener una estrategia política jurídica para que todos los municipios tengan la misma protección. En su mandato, dijo, se subió el suelo de los policías en un 60 por ciento y se les dio, además, prestaciones de Infonavit.

Transparencia y castigo

a la corrupción

Corrupción e impunidad fue el segundo tema sobre la mesa para que los aspirantes a alcaldes presentaran sus propuestas de solución. Arturo López de Lara informó que la corrupción le cuesta al zacatecano un millón de pesos y que eso es lo que más lastima, por lo que, dijo, se necesita “gente que tenga los pantalones para enfrentarla” como lo ha hecho él, mencionó, desde el escaño de diputado.

Dentro de sus estrategias para la transparencia, el candidato blanquiazul explicó que transmitirá en vivo por redes sociales todas las compras que el municipio haga y de igual manera en la página oficial en “menos de tres clicks” se podrá acceder a la información que la gente quiera revisar. Asimismo, López de Lara indicó que le exigirá a todo su gabinete que presente su Tres de Tres.

Para combatir la corrupción Rodrigo Román informó de la creación del Consejo Ciudadano Anticorrupción el cual vigilará y cuidará cada “centavo” del municipio de la capital. Lo conformarán, detalló, especialistas que vigilarán que ya no haya más “pillerías” y se le regrese la confianza al ciudadano.

Por su parte Nava de la Riva aseguró que la vida de lujo de algunos, por más que se hagan acciones, difícilmente va a desaparecer, por lo que volvió a abogar por el valor ciudadano para impulsar que sea él quien documente, registre y tenga el control de los funcionarios. “En mi gobierno pediré que se me audite, se me vigile y se me castigue” dijo, pues de otra forma todo queda en palabras.

En su turno Adrián Castillo, candidato independiente, planteó las siguientes propuestas para terminar con la corrupción: digitalizar toda la documentación y trámites del municipio y reforzar la Ley Orgánica del Municipio con temas de interés social para trasparentar en qué se gasta. Por su parte Iván Castillo, de MDZ, señaló que para hablar de corrupción y transparencia primero los candidatos deberían decir cuánto han gastado en lo que va de la campaña.

Castillo dijo que la prioridad de su administración será entregar la presidencia municipal al ciudadano para que sean ellos mismos quienes la auditen y si se encuentran actos de cohecho, la sanción será la inhabilitación y una pena económica para los culpables en caso de que se les compruebe.

Para Mejía Haro la corrupción se debe a la impunidad porque no se aplica la ley y no se castiga a los corruptos. A partir del 15 de septiembre, dijo, tendrán un gobierno honesto y con cero tolerancia a la impunidad y corrupción. El gobierno, especificó, no será de amigos y compadres, sino que estará conformado por los mejores perfiles zacatecanos, con experiencia y mucha honestidad.

Igualmente propuso gobernar con puertas abiertas, sesiones de cabildo públicas en colonias y en comunidades para que la ciudadanía evalúe y no haya tráfico de influencias. Asimismo se sancionará a contratistas y comerciantes con empresas fantasmas que han saqueado al municipio.

Calderón Galván denunció que la transparencia ha sido una simulación en los últimos años, pues ahora Zacatecas ocupa el lugar número 37 en transparencia, mientras que al final de su trienio, dijo, lo entregaron en el número 1

Obra pública: mejorar el servicio

de agua y negar los “moches”

Para López de Lara las obras realizadas han sido indolentes y los servicios son malos que han hecho de Zacatecas una ciudad indigna para sus habitantes, por lo que planteó transformar la ciudad con “lo mejor del pasado y lo mejor del futuro” la tecnología, para modernizarla. Igualmente anunció que hará una reparación de la red hidráulica para que no le falte agua al zacatecano.

Por su parte “El Ro” abogó por la honestidad y la transparencia también en este aspecto y señaló que bajo su gobierno las obras estarán perfectamente licitadas y desaparecerán los moches, mientras que Julio César Nava planteó construcción de infraestructura deportiva como campos de beisbol, paredes de rebote y ciclovías, así como un corredor biocultural de Bracho a La Bufa y dignificación de baños y gradería en las lomas de Bracho también. Concluir los domos en el Mercado de Abastos y en el tema el agua cambiar la tubería dañada y construir pozos en colonias.

Para el candidato independiente Adrián Castillo parte de los ahorros de la reducción de su salario irán a la obra pública, la cual será encargada a jóvenes emprendedores para darles oportunidades. De igual manera abogó por la renovación de la red hidráulica y el programa continuo de bacheo. Mientras que Iván Castillo priorizó el fortalecimiento de las clínicas médicas en los barrios, viviendas juveniles para estudiantes así como comedores sociales para aquellos en situación de pobreza y hambre.

Ulises Mejía reiteró que será el “presidente de los servicios públicos” garantizando en las colonias el abasto diario de agua potable, así como el alumbrado público para terminar con la penumbra que es, para el candidato, lo que favorece a la inseguridad. No habrá diezmos ni moches, ni tráfico de influencias, enfatizó.

Para Calderón Galván la obra pública es un tema toral porque debe vincularse con la economía, y para tal caso se debe vincular también con el gobierno del estado para que no haya obras a la mitad ni elefantes blancos. Respecto al tema el agua señaló que es un problema serio y que es imposible que siempre haya, por lo que se debe planear un buen programa de desarrollo para subsanarlo.

Posicionamiento ciudadano

Tocó al docente investigador Francisco Valerio Quintero emitir el posicionamiento ciudadano de cara a los candidatos a quienes les dijo que hasta ahora su interés no ha sido el interés por México y menos por sus ciudadanos, porque mientras estos últimos aspiran al normalidad democrática en la que el pueblo es el que ordena y el político debe obedecer, los políticos profesionales han hecho del poder público un botín.

Valerio Quintero reiteró el objetivo del ejercicio, al cual le llamaron conversatorio y no debate, aunque recalcó la importancia de las propuestas en el ejercicio, en el que no caben las proezas, los sueños, las ideas vacías y menos el engaño a la sociedad. “Un debate no es el mejor espacio para el farsante, para el simulador, arrogante. Tampoco es un palenque ni se debe confundir con un concurso de oratoria”, dijo, para concluir que el espacio fue para entablar un compromiso entre el candidato y aquellos que aspiran a representar.

“Los ciudadanos tenemos algo que decir. Subrayo que estamos urgidos y tenemos derecho a reclamar honradez, eficiencia y compromiso. En la política no queremos ni padrotes ni cinturitas… los ciudadanos no hemos desaparecido del espacio público y tampoco deseamos hacerlo. Estaremos pues, cada vez más cerca del proceso de toma de decisiones y si es preciso educar a las autoridades, los ciudadanos tenemos que hacerlo, Nuestro mensaje es claro, con la sociedad todo, sin la sociedad nada. Lo digo hoy, la política no debe ser refugio para vividores” sentenció el académico.