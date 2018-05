“Nuestro problema” es con López Obrador, no contra ella: Meade

Zacatecas, Zac. José Antonio Meade Kuribreña, aspirante presidencial de la coalición Todos por México, aseguró ayer en su mitin en el municipio de Fresnillo, que él no tiene ningún problema personal con Nestora Salgado García y con Napoleón Gómez Urrutia, postulados al Senado por Morena, sino con quien impulsa su candidatura.

Nuestro problema es con quien quiere hacer a Nestora y a Napoleón senadores, es decir, Andrés Manuel López Obrador, aclaró tras afirmar que Salgado García violentó a su comunidad y Gómez Urrutia le robó a los mineros.

El acto proselitista fue convocado para los agricultores zacatecanos en el domo de las instalaciones de la feria de Fresnillo, para dar a conocer mis Compromisos con el Campo, cuyo tema quedó olvidado por Meade al insistir en los señalamientos contra Salgado García y Gómez Urrutia.

Al acto asistieron unos mil 500 campesinos y sus familias, llevados al lugar desde distintas comunidades rurales del estado a bordo de autobuses que se estacionaron en el bulevar José Varela Rico.

También llevaron a unos mil trabajadores mineros de la empresa Fresnillo PLC –perteneciente a Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres, cuya mina es la primera productora mundial de plata primaria en el mundo, controlada por el Sindicato Frente, de Carlos Pavón Campos, candidato a diputado federal por el PRI, quien también estuvo presente en el mitin.

El abanderado presidencial de la coalición que integran PRI, PVEM y Nueva Alianza dijo a los mineros leales a Pavón Campos que en el Senado, tierra de hombres y mujeres honestos, no queremos mineros deshonestos.

Convertido en motivador de audiencia, el ex secretario de Hacienda reiteró sus señalamientos contra Nestora Salgado, cuyas víctimas, afirmó, han pronunciado historias de horror.

Por la mañana, Meade Kuribreña escribió en su cuenta de Twitter que la principal obligación de todo Estado moderno es brindar seguridad a su población. Mientras otros optan por la amnistía y se alían con delincuentes, #YoMero gobernaré con firmeza, sin excepciones y con estricto apego a la ley. Ustedes deciden.

Horas después, en respuesta a una pregunta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, el abanderado del PRI se comprometió a entregar los programas sociales de manera efectiva y transparente. Los apoyos se darán a través de depósitos bancarios.

Se pronunció en favor de crear el catálogo nacional de programas sociales y el padrón único de beneficiarios, para evitar duplicidades en el apoyo.

Reiteró su plan de crear un registro de identidad único. Además, propuso instalar ventanillas únicas de atención para evitar ineficiencias y discrecionalidades en los apoyos, y que nadie abuse.

Subrayó que “la pobreza no se resuelve repartiendo dinero a quienes no tienen recursos, por lo que el asistencialismo no es la solución.

Para mí, los programas sociales son una vía transitoria para asegurar ingreso, seguridad social, salud, educación, alimentación y vivienda a quien hoy carece de ellos, señaló.