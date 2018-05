Ante un país “roto” es necesaria una justicia transicional, ahí se enmarca la amnistía: ex ministra

Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, fue invitada por Julio César Chávez Padilla, candidato a la alcaldía de Guadalupe por la coalición Juntos Haremos Historia FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

Julio César Chávez no viene a aprender, él ya sabe y sabe cómo gobernar”: Olga Sánchez

Aclara que genocidas, torturadores, tratantes, violadores, homicidas o cualquier otro crimen de lesa humanidad no forman parte del planteamiento hecho por AMLO

“Están muy equivocados sus adversarios políticos que dicen que va a echar atrás la Reforma Educativa para que los maestros no regresen a las aulas”

Ante un país que está “roto” es necesaria una “justicia de transición que vaya hacia la paz y el Estado de Derecho. No podemos hacerlo de otra manera”, aseguró Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y quien ha sido propuesta por el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, para ser secretaria de Gobernación en su gabinete.

Dijo que este tipo de justicia se encamina a pacificar a la sociedad y agregó que un elemento fundamental en este cambio de paradigma es el de la amnistía.

Así lo expuso durante una visita a Zacatecas que realizó este viernes para respaldar al candidato de la alianza de Morena, el PT y Encuentro Social a la alcaldía de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla.

En el tema de la amnistía refirió que, inclusive por tratados internacionales a los que está adherido México, no se le puede dar a cualquiera. Genocidas, torturadores, tratantes, violadores, homicidas o cualquier otro crimen de lesa humanidad no forman parte del planteamiento hecho por López Obrador, destacó.

Para quienes sí se buscaría aplicar esta figura, precisó, sería para aquellas personas que por la fuerza se hayan visto involucradas en actividades delictivas.

“Es para aquellos campesinos, aquellos jóvenes, que fueron objeto de leva porque eso hace el crimen organizado; a la fuerza se lleva a los jóvenes, a estos campesinos, a la población vulnerable, que no delincuente, aunque sí tipificada con algunos tipo de delito por haber cosechado droga o trasiego de droga pero que no han matado, no han torturado, no han desaparecido, secuestrado o violado, sino que han sido objeto de este crimen”.

Sostuvo que en los dos últimos sexenios, encabezados por el panista Felipe Calderón y el priísta Enrique Peña Nieto, el crimen organizado ha creado 600 mil empleos directos. Tras referir esta cifra, preguntó: “¿Qué vamos a hacer con esas 600 mil gentes? ¿Meterlas a la cárcel, condenarlas a 50 años de prisión? La violencia no se acaba con violencia”.

Aparte del tema de la amnistía también hay otro frente por el que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia ha sido atacado por parte de sus contrincantes en la contienda electoral y se trata de la Reforma Educativa.

Al respecto, Sánchez Cordero aseguró que “están muy equivocados sus adversarios políticos que dicen que va a echar atrás la Reforma Educativa para que los maestros no regresen a las aulas” y agregó que el objetivo es que los docentes sean capacitados pero no la fuerza, sino por voluntad propia.

De esa forma, consideró, se podrá volver a dignificar la figura del maestro, al igual que otras profesiones que hoy han perdido su valor frente a la sociedad como el policía, el sacerdote, el ministro de culto o el presidente municipal, de quienes, dijo, en la actualidad se habla con desprecio.

Se ha perdido el respeto por estos personajes, expuso, “porque hemos perdido el rumbo en este país”, por lo que resaltó la necesidad de recuperar los valores.

Sánchez Cordero sostuvo que su visita a Zacatecas tuvo dos objetivos: primero, apoyar al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador y, segundo, respaldar al candidato a la alcaldía de Guadalupe por esta alianza, Julio César Chávez Padilla.

“No crean que voy a muchos lugares (…). Lo hago excepcionalmente porque el candidato es excepcional; lo ha demostrado en las diversas responsabilidades y puestos que a lo largo de su carrera política ha tenido. Julio César no viene a aprender, él ya sabe y sabe cómo gobernar”, concluyó.