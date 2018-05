Incrementar la cobertura, principal reto de la educación superior en México: Reyes Tamez

El ex secretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, presentó la conferencia “La educación superior en México. Perspectivas” foto: andrés sánchez

Existe un rezago importante, de manera particular entre los jóvenes de menos ingresos

Considera que otro gran desafío es el tema de la calidad de la educación, ya que el mundo está en constante cambio

Advierte que no se está formando al alumno como debe ser, puesto lo que más pagan ahora en el campo laboral es asumir responsabilidades y tomar decisiones

En el marco de la conmemoración de los 50 años de autonomía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se llevó a cabo la conferencia magistral “La educación superior en México. Perspectivas”, impartida por el ex secretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, quien planteó que el principal reto de la educación superior en México es el incremento de la cobertura, ya que todavía existe un rezago importante, de manera particular entre los jóvenes de menos ingresos.

Tamez Guerra consideró que el gobierno debe de hacer un esfuerzo para buscar apoyar económicamente a los jóvenes de ingresos bajos para que puedan acceder a la educación superior y poder cambiar su nivel de vida además de que tengan oportunidad de terminar una carrera profesional.

Por otro lado, el ex secretario señaló que otro gran reto es el tema de la calidad de la educación, ya que el mundo está en constante cambio y es necesario entrar en la globalización, por lo que consideró pertinente cambiar el modelo de enseñanza que se tiene ahora en México, en el cual el docente es sólo el emisor y el estudiante el receptor, por un concepto de aprendizaje en el que la dinámica sea distinta, en el que el alumno juegue un papel mucho más activo y en el que, además de sus conocimientos, pueda adquirir otro tipo de habilidades, destrezas, valores, no solamente en la parte cognitiva sino en la socioemocional también.

En este sentido Tamez informó que, por el momento, lo que más buscan los usuarios de profesionales y empresas del sector privado y público, es que los jóvenes además de saber de su materia o disciplina, tengan otras características como la de liderazgo, trabajo en equipo, planificación, comunicación oral y escrita, además de otras capacidades como convivencia.

Es ahí, dijo, donde las universidades tienen que hacer un esfuerzo por buscar una formación más integral. Son muy importantes los conocimientos, aclaró, pero también lo son las competencias socioemocionales que pueden permitir una formación más integral y que les permita adaptarse a la realidad a la que se enfrentarán al egresar de la universidad.

Reyes Tamez expuso que lo que más están valorando las empresas tanto en América Latina como en la Unión Europea es que los profesionales trabajen de manera independiente, muestren habilidades para resolver problemas, para comunicarse oralmente, trabajen bajo presión, asuman responsabilidades, tomen decisiones, trabajen en equipo y demuestren firmeza, resolución y persistencia ante los problemas laborales.

En México, dijo, se cumple con el conocimiento general, teórico e incluso en el dominio de la lengua extranjera, pero no se está formando como debe de ser, puesto lo que más pagan ahora en el campo laboral es asumir responsabilidades y tomar decisiones, pensar de manera distinta, de ahí que se entienda que en México el mayor nivel de desempleo sea de profesionales porque no son contratados debido a que no tienen el perfil que las empresas solicitan.

Respecto a la crisis financiera por las que atraviesan algunas universidades públicas, entre ellas la UAZ, el ex funcionario federal consideró que se debe buscar la manera de apoyar a dichas instituciones, pero con una salida de largo plazo, es decir, que no sea una solución coyuntural de momento, sino que realmente se haga un programa en el que se visualice cómo se puede romper con la situación de déficit presupuestal que permita visualizar un futuro para los jubilados y trabajadores en activo.