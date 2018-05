Si algún funcionario de primer nivel no está dando resultados tendrá que dejar el gabinete: Tello

Alejandro Tello tomó protesta al Consejo Técnico de Adopciones foto: andrés sánchez

“Ya tuvieron tiempo suficiente para lograr avances en sus ámbitos de competencia”

“Yo no vine a ser popular, realmente yo no soy artista, yo vine a gobernar”

Sobre el tema de seguridad, dice que Zacatecas vive “momentos bien complicados”, pero no puede atribuirse a una falla en la estrategia

El gobernador Alejandro Tello Cristerna aseguró que, si algún funcionario de primer nivel no está dando resultados, tendrá que dejar el gabinete porque ya tuvieron tiempo suficiente para lograr avances en sus ámbitos de competencia.

Los hechos violentos de las últimas semanas y el tener “a la vuelta de la esquina” el segundo Informe de Gobierno motivaron estas declaraciones por parte del mandatario estatal, quien señaló que cualquier cambio se basará en la eficiencia que los funcionarios hayan tenido en sus puestos.

En ese tenor, refirió que “yo no quiero estar solamente en eventos protocolarios, reiterados, sino en la toma de decisiones importantes y esto tiene que ver con el manejo de la agenda y con un apretón muy fuerte que voy a dar al interior de mi gobierno, a todos mis funcionarios, en el sentido de que quien no esté cumpliendo las expectativas ciudadanas también agradecerles. Ya tuvieron un buen tiempo de haberlo logrado”.

Al enfocarse en el tema de seguridad, Tello Cristerna expuso que Zacatecas vive “momentos bien complicados”, pero consideró que el incremento en los hechos delictivos no puede atribuirse a una falla en la estrategia. Si la causa de la violencia fuera una política errónea, agregó, ya se hubiera cambiado en el país y en todos los estados.

En una entrevista colectiva con medios de comunicación, sostuvo que “el problema es que tienes un grupo que aparece en Fresnillo, otro que aparece en Loreto, en Monte Escobedo, en Nochistlán…y pareciese que cada día hay más gente de la sociedad que busca este medio de vida y creo que no es el camino”.

Al respecto, puso el ejemplo del mes de abril. Dijo que de los 47 homicidios dolosos que se cometieron, 46 estuvieron relacionados con el crimen organizado.

Por ello, puntualizó que “si Zacatecas no tuviera la problemática de los cárteles que están incursionando por algunas zonas limítrofes con otros estados y otros ya asentados desde hace muchos años, sería un estado que tendría tranquilidad, que no tendría mayores problemas”.

No obstante, añadió que es una situación que sí existe en la entidad, que tiene que ser atendida y en torno a la cual, dijo, se están teniendo resultados.

Mencionó, en este punto, el caso del asesinato del empresario fresnillense que se encontraba secuestrado desde finales del mes de abril; “me duele muchísimo hablar de Mario porque, a final de cuentas, es un inocente”.

Sobre los avances en las investigaciones, agregó que ya está detenida la persona que cometió el homicidio, aunque “eso no le devuelve la vida ni la tranquilidad a una familia”. Tello Cristerna puntualizó que la aprehensión se logró en un retén.

Precisamente esta acción de vigilancia es la que “más resultados nos ha dado, (pese a que) a veces molestan a la gente” y, asimismo, indicó que aplaude el trabajo de la Policía Estatal y de la Ministerial.

Sin embargo, resaltó que es necesario que a estos esfuerzos coordinados también se sumen las corporaciones municipales; “también la policía de Loreto, Ojocaliente, de Fresnillo, que todo nos pongamos la camiseta y nos involucremos, pero le hablo también a la ciudadanía, confíen en nosotros, denuncien”.

En otro tema, al gobernador se le cuestionó sobre una encuesta hecha a nivel nacional en la que se califica a los mandatarios estatales, ejercicio en el que obtuvo una desaprobación de más del 70 por ciento.

En este sentido, expuso que para poder darle viabilidad financiera a la entidad tuvo que tomar decisiones “drásticas, que van contra la popularidad”; no obstante, aseveró que esos resultados no le preocupan “en lo absoluto”.

Señaló que “yo no vine a ser popular; realmente yo no soy artista, yo vine a gobernar y gobernar no es tener popularidad. Si tengo que tomar decisiones como las he tomado lo seguiré haciendo porque a final de cuentas para eso lo eligió a uno la gente”.

Cabe señalar que el gobernador Alejandro Tello tomó protesta al Consejo Técnico de Adopciones, como respuesta a la necesidad de mejorar el proceso de adopciones, al volverlo más accesible y satisfactorio para las niñas, niños y jóvenes albergados en casas asistenciales, así como para los potenciales padres adoptivos.

Este ente, conformado por autoridades del SEDIF, encabezados por la presidenta honorífica, Cristina Rodríguez de Tello, directivos de las casas hogar, los titulares de la Fiscalía de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos y representantes de la sociedad civil, se encargará de autorizar de manera transparente, minuciosa y más efectiva la entrega en adopción de menores de edad.