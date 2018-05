Ofrecerá Q-Jazz-UAZ concierto gratuito en el teatro Calderón

Presentación del evento FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

El evento se realizará para conmemorar 50 años de la autonomía en la Universidad

Presentarán un programa compuesto por estándares de jazz latino y música de catálogo

El próximo jueves 4 de mayo a las 20 horas en el Teatro Fernando Calderón, el Q-Jazz-UAZ, Quinteto Universitario de Jazz, ofrecerá un concierto de ingreso gratuito inserto en el programa conmemorativo que realiza por el 50 aniversario de la autonomía de la Máxima Casa de Estudios en el estado, la Secretaría de Actividades Culturales del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

El ensamble es pionero en la entidad en la difusión del género jazz al ser la primera agrupación del mismo fundada en 1981; tuvo como primer director al músico José Román Jiménez Pérez, destacado multinstrumentista y arreglista, ex docente en la Unidad Académica de Artes de la UAZ.

Su actual director artístico, el pianista Jesús Jorge Martínez Domínguez, y quien ha sido su integrante más longevo, el baterista Eduardo Díaz Riva Palacio, actualmente coordinador del Programa Transversal de Extensión, Creación y Difusión Cultural de la UAZ, comentaron que fue a instancias del ex rector Jorge Hiriartt Estrada su creación, pues pidió a José Román que lanzara una convocatoria para crear un taller del género, mismo que tuvo su sede en altos del conocido localmente como “pasaje de las tortas”.

La respuesta a este llamado implicó la integración al taller de Jazz de Difusión Cultural de la UAZ, del que surgió el Quinteto Universitario de Jazz, de los músicos Antonio Cigala, Ignacio Rosales, David Delgado, el propio Pepe Román en la dirección artística e Ismael Gámez, este último, baterista, cuya salida fue cubierta por Eduardo Díaz.

El Q-Jazz ha tenido una evolución a lo largo de casi 36 años de existencia, en sus inicios interpretaba piezas de catálogo con los arreglos de José Román, algunas que continúan tocando pero rearmonizadas, pero ahora también incluye piezas originales.

Para el concierto del próximo jueves presentarán un programa compuesto por estándares de jazz latino, música de catálogo, de compositores como Dizzie Gillespie, Óscar Hernández, Tito Puente y Chucho Valdés, entre otros músicos de culto.

El subgénero es una incursión reciente del grupo “y en la mayoría de los casos los arreglos de las piezas no se parecen absolutamente nada a los originales”, dijo Martínez Domínguez.

“En esta ocasión quisimos darle un giro diferente a lo que veníamos haciendo en los últimos años. Lo último que hicimos fue en 2012, organizamos una Big band, en años posteriores hicimos cosas más tranquilas, ahora quisimos hacer algo distinto”, agregó.

El ensamble actualmente conformado por los saxofonistas Francisco Salinas y Agustín Delgadillo, el bajista Miguel Martínez, el trompetista Luis Miguel Trejo Vázquez, el baterista Óscar Díaz, y el pianista Jorge Martínez Domínguez, será enriquecido con un combo de 11 elementos más, instrumentistas de los más avanzados estudiantes de la Unidad Académica de Artes de la UAZ, que apoyarán en los metales, saxofones, trompetas, trombones; y un percusionista.

Los jóvenes están integrados asimismo a un taller de jazz que se ha generado al interior de la otrora Escuela de Música.

El género jazz es una corriente musical difícil de digerir “por sus estructuras armónicas” diferentes a la música comercial, lo era hace 35 años y lo sigue siendo hoy aunque luego de la fundación del Quinteto Universitario de Jazz, han surgido otras agrupaciones locales y aun festivales que lo recuperan y difunden, pero el objetivo del grupo, crear grupos de audiencia, se mantiene, dijo su director.

“Todo mundo quiere estar en el teatro Calderón o el –Auditorio del Museo de Arte Abstracto Manuel- Felguérez, la idea es salirnos de ahí e irnos a comunidades y colonias”, a donde la gente no tiene acceso a este tipo de manifestaciones musicales en vivo.

Agrega sobre la forma en que reciben el género estas audiencias, que se requiere por parte de quienes les invitan a tocar, una labor previa mediante perifoneo e información del grupo, a fin de que la gente tenga antecedentes “vaya y sepa a qué va, qué va a escuchar”, aunque también observó que mucha ya lo sabe.

Por su parte, Luis Miguel Trejo Vázquez, agregó que esto también depende de la labor que se hace por ejemplo en cada municipio para difundir y generar espacios de aprendizaje y práctica artística.

“Nos hemos encontrado con algunos donde sí se trabaja bastante en las casas de cultura, se tienen escuelas de música ya sea en bandas sinfónicas, en rondallas” o talleres de otros géneros musicales, así como disciplinas diversas, sea teatro, danza o artes plásticas.

Este tipo de labor permite que opciones como la que ofrece el Quinteto Universitario de Jazz sean recibidos con interés, con curiosidad.

Por eso es importante, opinó, que los ayuntamientos y sus directores de cultura se enfoquen tanto a la difusión artística como a la gestión.

En este sentido también destacó la labor que en este momento realiza el ex integrante de la agrupación y actual coordinador del Programa Transversal de Extensión, Creación y Difusión Cultural de la UAZ, Eduardo Díaz.

“Hemos estado teniendo mucha participación últimamente por parte de Difusión cultural, porque se ha promovido bastante dentro del estado, ya sea en Jalpa, los cañones, toda esa parte. Aquí en el centro, y esperemos extendernos un poquito más porque está tomando un buen ritmo de trabajo en cuanto a la planeación que se ha hecho”.