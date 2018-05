Debemos creer en el talento de los jóvenes: Felipe Álvarez

Felipe Álvarez Calderón, delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Zacatecas ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ “Son actores reales en la transformación y en la refundación de nuestro estado”

“Debemos verlos como actores reales en la transformación y en la refundación de nuestro estado, mediante mecanismos para que su participación social y política sea una realidad”, señaló Felipe Álvarez Calderón, delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Zacatecas.

“Tenemos que creer en los jóvenes, ellos impulsarán el cambio de régimen. Su fuerza, su talento y su capacidad de innovación son fundamentales para el diseño de la agenda política, social y económica del estado y del país”, explicó.

Tradicionalmente, expuso, se ha contemplado su opinión en la construcción de la agenda de políticas públicas, pero sus propuestas no son tomadas en cuenta al momento de las decisiones finales.

Destacó que aún contamos con un bono demográfico que no se debe desaprovechar, menos ahora que son piezas clave para hacer frente al cambio tecnológico que viene en camino; “no hay mejor voz para saber cómo construir un país ante este panorama”, agregó Álvarez Calderón.

Entre las estrategias, consideró fundamental generar oportunidades de empleo, pues 49 de cada 100 jóvenes zacatecanos, de entre 20 y 29 años, no puede conseguir uno.

Asimismo, la implementación de fondos para poner en marcha proyectos productivos que resuelvan prioridades regionales, y así permitir un desarrollo integral de las potencialidades que hay en el estado.

“Se ha buscado impulsar a la industria extractiva, pero sólo genera 2 por ciento de los empleos de Zacatecas. Impulsar los demás sectores productivos es una buena oportunidad para ayudar a los jóvenes a tener negocios exitosos”.

El representante de Movimiento Ciudadano recordó que la coalición Por Zacatecas al frente ya impulsó el programa “Emprende con causa”, mediante el cual buscan ayudar a hacer realidad los negocios de los jóvenes, se deben buscar más fondos para que el talento de los jóvenes tenga un impacto en la realidad.

“Ante este panorama decidimos incluir a jóvenes como Carla Tena, candidata a diputada por el Distrito 3 de Guadalupe, jóvenes capaces y con experiencia, quienes pueden ser una voz importante para la solución de estos retos del presente”, destacó.

También invitó a los jóvenes a participar activamente en la vida política del país, no sólo en las elecciones, sino mediante la presentación de propuestas que mejoren su entorno, en estrategias como el presupuesto participativo.