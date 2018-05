El artista Pedro Coronel nació en Zacatecas en 1923 y falleció el 23 de mayo de 1985. Para conmemorar el aniversario 33 de su fallecimiento, el próximo miércoles 23 se realizará un homenaje luctuoso en su honor y se dará a conocer la VI convocatoria de la Bienal. La cita es a las 18:30 Hrs. en el museo que lleva su nombre.

La Gualdra 339 / Río de palabras

Una vez tuve una señora, era buena, bonita y me quería. Sí, sé que me quería mucho porque me lo demostraba. Todos los días temprano se levantaba a prepararme mi ropa, hacerme el desayuno, darme un beso de despedida y encomendarme a Dios. Durante el día, mi señora, se volvía invisible. No aparecía hasta que llegaba la hora de la comida. Entonces mi corazón y estómago se volvían uno solo, mi señora se afanaba en darme lo mejor, lo más suculento, lo más delicioso; terminaba el festín con un café y un dulce de leche, y con eso me endulzaba la vida. Dormía la siesta, volvía al trabajo. Al anochecer ahí estaba otra vez ella, mi señora, esperándome con el baño caliente, un vaso de leche y la cama tibia. Era muy buena para todo eso, no puedo negarlo, mi señora. Pero le faltaba algo, y nunca pude averiguar qué era. Algunas noches la miraba cuando ella pensaba que yo dormía. La veía zurciendo calcetines, pegando botones, bordando servilletas; la veía y la descubría cansada, distante y extraña. Me entraba un sentimiento de culpa, porque no sabía hacerla feliz, porque por más que quisiera su mirada ajena y sus pensamientos siempre en otra parte, no me dejaban nunca que la acompañara.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra-339