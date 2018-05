Ricardo Monreal impulsa al triunfo a Ulises Mejía

Ricardo Monreal Ávila estuvo de visita en Zacatecas, se reunió con Ulises Mejía y otros candidatos FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Tengan confianza de que como en el 98, vamos a acabar con la corrupción: ex gobernador

Recobrar el desarrollo, la seguridad, la paz y tranquilidad, objetivos de la coalición

En una exitosa reunión de trabajo ante cientos de militantes, el ex gobernador de Zacatecas Ricardo Monreal Ávila estuvo de visita en Zacatecas para dar su respaldo al candidato a la alcaldía de Zacatecas, Ulises Mejía Haro y juntos se comprometieron a trabajar por Zacatecas, se informó en un comunicado.

Acompañados de los candidatos Alfredo Femat Bañuelos, Soledad Luévano, Mónica Borrego, José Narro y de personalidades de la alianza Juntos Haremos Historia, como Luis Medina Lizalde, Fernando Arteaga y David Monreal, hicieron el compromiso de terminar con la corrupción en el estado.

Monreal Ávila dijo que hoy, como hace 20 años, acudía a la gente para pedirles su confianza tanto en la coalición como en sus candidatos. Dijo que tenía ya algunos años de conocer a Ulises Mejía y agregó estar seguro de que es un joven talentoso que seguirá el ejemplo de su padre, quien trabajó en su gobierno, para desempeñarse con honestidad.

“Ulises va a levantar al estado y no lo vamos a dejar solo. Andrés Manuel López Obrador tiene mucho afecto por Ulises y la última vez que me preguntó por él, me dijo: ese joven va a llegar a algo mucho más grande y yo lo voy a ayudar”, aseguró en medio de los gritos de apoyo de los asistentes.

Dijo sentirse contento de regresar a Zacatecas, al que calificó como un estado de gente noble, honrada y muy trabajadora. Pidió la confianza para todos los candidatos de la coalición de quienes dijo, son gente conocida y comprometida con la causa.

Invitó a ya no votar por otros partidos, pues dijo, han demostrado que lo único que provocaron fue una gran crisis, por lo que dijo, ahora la labor es frenar esa crisis: “Vamos a cambiar de fondo la forma de hacer política; vamos por la cuarta transformación de la República”.

Pidió al actual gobernador ya no intervenir, pues es un hecho que Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de la República y tendrá que recurrir a él para seguir trabajando, por lo que debería optar por mantenerse al margen.

El ex gobernador invitó a la gente a no confiarse y a seguir trabajando para asegurar el 5 de 5 que le dé el respaldo a Andrés Manuel López Obrador para empezar a lograr el cambio y que la esperanza llegue a Zacatecas.

“Vamos a cambiar de fondo la forma de hacer política; vamos a tocar puertas una por una, no vamos a hacer confianza pues Andrés Manuel necesita el respaldo de todos. Tengan confianza de que como en el 98, vamos a acabar con la corrupción. Hay que recobrar el desarrollo, la seguridad, la paz y tranquilidad”, dijo ante la alegría de los presentes.

En su intervención, el candidato a la alcaldía Ulises Mejía Haro agradeció la confianza de sus invitados y reiteró el compromiso de trabajar para llevar más y mejores servicios a quienes lo necesiten. Subrayó la importancia de devolver la seguridad a Zacatecas para que las familias se sientan tranquilas y puedan regresar a las calles como antaño.

Destacó la importancia de masificar el deporte para devolver la salud a niños y jóvenes, sin dejar de lado premiar el talento de los zacatecanos que día con día se esfuerzan para sobresalir en diversas actividades.

Comprometió un alumbrado público al 100 por ciento y reiteró la importancia de gobernar sin moches, sin corrupción y con mucha transparencia, para lo cual, dijo, necesitaría el apoyo de la gente “Vamos a gobernar juntos para logar el cambio en Zacatecas”, finalizó.