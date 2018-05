Renuncia de candidata en Chalchihuites, único caso en procesos comiciales recientes: IEEZ

Juan Osiris Santoyo, secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas foto: la jornada zacatecas

Presentó su renuncia el 9 de mayo y ese mismo día la ratificó ante el Instituto

El secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), Juan Osiris Santoyo, informó que la renuncia de la candidata a presidenta municipal de Chalchihuites a causa de agresiones y amenazas es el único caso de este tipo que se ha dado en los procesos electorales recientes.

Expuso que la ex aspirante a la alcaldía de esta demarcación presentó su renuncia el 9 de mayo y ese mismo día acudió a las instalaciones del Instituto para ratificarla. Este segundo paso es necesario que se tiene que realizar en persona, explicó, es necesario “para estar seguros de que efectivamente se quiere retirar y no la están retirando”.

En las entrevistas que se le hicieron por parte de personal del IEEZ precisó que la ex candidata hizo referencia a los motivos de su retiro, señalando “algunos hechos de aparente violencia política en contra de ella”.

El funcionario electoral dijo que el Instituto no sólo interviene en el ámbito electoral, es decir, en recibir y procesar la renuncia a la candidatura, además de que la ex candidata pidió apoyo del IEEZ para que se le permitiera regresar al ayuntamiento de Chalchihuites a ejercer su función como regidora.

Aparte de este caso, Osiris Santoyo sostuvo que como autoridad electoral no tienen reportes formales de otras agresiones en contra de candidatos. Dijo que sí ha habido situaciones que se han hecho públicas de manera general y las cuales han motivado que el Instituto haga exhortos a los diferentes partidos políticos.

Reconoció que hay un contexto de inseguridad a nivel nacional en el marco del proceso electoral pero destacó que “afortunadamente en el caso de Zacatecas no hemos tenido ningún hecho, ningún reporte ni nada”, además del caso de Chalchihuites.

Osiris Santoyo aseguró que desde el Instituto no niegan que puedan existir; no obstante, agregó que “a nosotros no nos han reportado ningún caso y ni siquiera se ha acercado ningún candidato a pedir seguridad”.

Consideró, por tanto, que la violencia e inseguridad en el estado “están separadas del tema de la elección local”, por lo que concluyó que “en ese sentido estamos tranquilos”.