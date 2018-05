En sector educativo se tienen aún condiciones de privilegio con el resto de los trabajadores: Mercado

Gema Mercado Sánchez, en la ceremonia oficial para celebrar el Día del Maestro FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

Opina que cancelar la Reforma Educativa sería un retroceso

Las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la educación son disímiles; por un lado están los que ostentan una base y por ende tienen todos los derechos, gozan de prestaciones y constantemente reciben bonificaciones; pero por otro lado están aquellos recién llegados, que son contratados primeramente por medio año y tienen que esperar por meses su primer pago, además de no tener derecho a seguridad social y mucho menos a algún tipo de bono, aunque trabajen las mismas horas.

Para la secretaria de Educación del estado, Gema Mercado Sánchez, en el marco del centenario de la conmemoración del Día del Maestro, el tema de la igualdad social es al que se debe trabajar mejor y mostrar mayor sensibilidad para terminar con la disparidad, aun así, la funcionaria reconoce que en el sector educativo se tienen todavía condiciones de privilegio con el resto de los trabajadores y más aquellos que tienen sindicatos fuertes a sus espaldas.

Quienes no gozan de todos los privilegios son, básicamente, los nuevos maestros, los que de una manera están ingresando al sistema, cuando entran y pasan su examen, explicó la funcionara, obtienen su nombramiento y por lo tanto mejores condiciones laborales. Pero aun así, aclaró, los que tienen base están sujetos de acuerdo con la ley a esta evaluación y si no hay buenos resultados les puede conducir a separarse del servicio por no tener un perfil adecuado.

Para Mercado Sánchez el mejor futuro que les depara a los maestros para superar la inestabilidad laboral proviene del trabajo, de la propia capacidad que tengan como estudiantes, de mantenerse activos, actualizados, modernizados. La tendencia, dijo, es que no hay condiciones laborales que se garanticen, todo va ligado a la manera en cómo desempeñan su trabajo.

En días recientes se dio a conocer que cuatro maestros de educación básica serían separados de su trabajo por no cumplir con las cuatro etapas de su evaluación interna, al respecto, la funcionaria estatal informó que se está trabajando con personal de la dependencia federal para darles otra oportunidad para evitar un daño laboral.

Para este año, dijo, se espera que 3 mil 800 maestros sean evaluados, lo que significa aproximadamente un 60 por ciento de los docentes, y es que, explicó, el proceso ha sido muy lento. Empero, informó que no han tenido resistencia por parte de los profesores, incluso dio a conocer que ellos tienen la oportunidad de prorrogar tres veces si no están satisfechos con su evaluación, lo que sí hay que tener presente es que la Seduzac tiene hasta 3 años para la evaluación completa de los maestros. Algunos se presentan voluntariamente dijo, otro por sorteo, pero al evaluarse y además aprobar les significa mejoras en su salario.

Finalmente la encargada de la dependencia educativa lamentó que entre los candidatos a la Presidencia surja la idea de la cancelación de la Reforma Educativa, pues hacerlo, aseveró, sería un retroceso ya que ésta es necesaria para una mejor relación con el magisterio y que exista mayor gobernabilidad, y por ende que el maestro se sienta parte de la solución y no del problema.

Para Mercado Sánchez le Reforma Educativa es buena, porque ha involucrado tanto a académicos como a los principales especialistas en educación de todo el país para su elaboración, de ahí que quien diga que es punitiva es porque no la ha conoce ni la ha estudiado, señaló, lo cual para la funcionaria es preocupante pues son los que aspiran a dirigir al país.