Desarrollar infraestructura y aportar valor agregado, retos del  sector acuícola: Secampo

La tilapia es un producto “competitivo a manera de calidad nutricional”

Para desarrollar el sector acuícola en la entidad es necesario fortalecer el valor agregado de los alimentos que se producen en el estado y reconocer su calidad, aseguró el subsecretario de Agronegocios de la Secretaría del Campo (Secampo), Francisco Gamboa.

Aunque en este momento no hay una cantidad de volumen suficiente como para poder entrar a la comercialización directa de los productos acuícolas con las cadenas de autoservicio y supermercados, se está apoyando al sector para desarrollar su infraestructura y poder comunicar el alto valor nutricional y de sabor de estos alimentos.

Al año, informó, se producen 60 toneladas “en condiciones de calidad para comercializarse”, a través de más de 30 granjas y la pesca extensiva que se realiza en las presas de la entidad, pero recalcó que “esta producción todavía no ha llegado a niveles suficientes de volumen para costear participaciones directas con tiendas de autoservicio y supermercados”.

No obstante, el funcionario puntualizó que el volumen no es el elemento principal para la comercialización, sino que se le puede apostar al valor agregado para poder ofrecer los productos con un plus y no solamente en fresco.

“Hemos crecido mucho en infraestructura gastronómica. Sin embargo, tenemos que fomentar la comercialización al alto vacío, bagre cortado, la diversificación para la producción de rana toro que se comercializa bien en países desarrollados”, enumeró el subsecretario como áreas de oportunidad del sector acuícola zacatecano.

Destacó, principalmente, la calidad de la tilapia que se produce en el estado. Refirió, en este sentido, que es un producto “competitivo a manera de calidad nutricional y sabor. (…) Es muy parecido a otros productos; tiene un reconocimiento del mercado, pero no se les reconoce por origen, empresa o marca y es el reto que tenemos que enfrentar”.

Francisco Gamboa refirió que esta actividad es una fuente de trabajo importante ya que a la pesca extensiva, que es la que se realiza en las presas, se dedican unas mil 200 personas, mientras que en la intensiva, realizada en granjas, se emplean unas 200 personas.