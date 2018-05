Así duran los amores

Thomas Gainsborough. El Sr. y la Sra. William Hallett (El paseo matutino) (1785).

La Gualdra 338 / Río de palabras

Así duran a veces los amores: unos días, unas semanas, meses y, en casos extraordinarios, años. Nunca he sabido de amores reales que duren para toda la vida. Por eso entro siempre a cada amor con mi maleta para salir huyendo a la hora de los trancazos, para no andar por ahí dejando mis cosas regadas. También cargo un bozal en la bolsa para no decir cosas de las que pueda arrepentirme, cuando el corazón se rompa, el cerebro se atiborre y las palabras quieran salir desbocadas. Tomo, tal vez a usted le parezca, muchas precauciones, pero como dicen por ahí: no hay de otra, siempre hay que hacerlo. Resulta necesario, porque las vísceras explotan, se expanden, se desparraman. Los sentimientos se desbordan y se queda una destrozada. Y es que los amores duran poco, a veces hasta horas, minutos o segundos. Sé que sería mejor pensar en evitarlos, pero simple y sencillamente no puedo; es más, declaro que ni siquiera lo intento. Me gusta el azar, la emoción, el vértigo… ese sentir que al menos por un momento: una representa para alguien algo.

