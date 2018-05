YoSoy132 no hubiera sido tan fuerte sin el acceso a la tecnología: Pesci

Emilia Pesci Delgado FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

“Significó un parteaguas en la participación política de los jóvenes en el país”

A seis años del surgimiento del movimiento juvenil #YoSoy132 y con otra elección presidencial a la vuelta de la esquina, para las activistas y políticas Emilia Pesci Delgado y Gabriela Pinedo Morales el movimiento significó un parteaguas en la participación política de los jóvenes en el país y el despertar de la conciencia para organizarse y participar con la idea de transformar el rumbo del país y que aún hoy, consideran, no ha desaparecido.

La hoy regidora capitalina por la vía ciudadana, Pesci Delgado, recordó que 2012 fue un año importante precisamente porque la generación tuvo acceso a la tecnología que les fue útil para entender que había otras formas de relacionarse y organizarse, por lo que el movimiento #YoSoy132 no hubiera sido tan fuerte sin esta herramienta.

Fue importante también porque para los jóvenes que vivieron ese proceso, como ella, el día de hoy están en distintas trincheras en las que nadie, aseguró, los puede acusar de no haberse interesado por la vida política del país y que a pesar de que hoy hay diferencias ideológicas y pertenecen a distintos movimientos, son personas con la clara conciencia de que su desempeño en el país es fundamental para la transformación que en ese momento pedían.

“Fue un momento de explosión pero no creo que haya concluido todavía” dijo Pesci, aun y cuando digan que se esfumó de la misma manera que surgió, para la activista el movimiento #YoSoy132 está vivo hoy en día porque el trabajo de los compañeros inconformes con la política del país se sigue haciendo, desde las comunidades, organizaciones o dependencias estatales teniendo siempre una visión crítica de la situación.

Pesci Delgado se dijo convencida de que el movimiento juvenil de mayo de 2012 puede ser una influencia para los jóvenes de hoy en día que representan la mayoría del padrón electoral y que muchos votarán por vez primera, porque las organizaciones juveniles están tomando fuerza, como el caso de los grupos feministas que tienen constante participación de mujeres que participaron en las protestas de aquel año.

El movimiento #YoSoy132 enseñó a los jóvenes de ese momento coyuntural, de acuerdo con la activista, a organizarse de manera más horizontal, de ahí su importancia porque se rompía con la forma de estructuración vertical imperante en la década de los 70, que a pesar de haber organizaciones alternas a los partidos tenían la misma estructura que ellos, por lo que el movimiento de 2012 fue un parteaguas.

Para Emilia Pesci el movimiento no se ha apagado, sino que está en cada organización ciudadana, en grupos de lucha, en profesionistas e investigadores académicos. “Improvisábamos en muchos sentidos pero sabíamos que teníamos que participar”, esa fue la convicción que el movimiento ha dejado, que para cambiar las cosas es necesaria la participación y la organización.

Por su parte, la hoy docente de educación básica, Gabriela Pinedo Morales, integrante del movimiento #YoSoy132 en Zacatecas y candidata a la diputación local por el Partido del Trabajo (PT), explicó que en el proceso que está por vivirse hay mucho mayor participación que en 2012, pues la sociedad civil está organizada de una mejor manera porque movimientos como el #YoSoy132 despertaron la conciencia, una más crítica, de mejor voluntad y más razonada debido a los procesos por los que ha atravesado el país.

Para Pinedo Morales, el movimiento juvenil de hace seis años, el cual ha sido según sus palabras, el más grande en la historia de México, significó entender que vivían en una realidad en la que el gobierno estaba totalmente alejado de la voluntad popular y de la sociedad civil, la cual no se concebía como un agente capaz de transformar la realidad.

La participación ciudadana en ese entonces era nula recordó la militante petista, pues no se veía a jóvenes preguntando por qué las cosas tenían que ser así o exigiendo que las situación fuera diferente. Para Pinedo Morales significó eso, darle voz a esa exigencia que sigue existiendo y que piensa se va a acrecentar porque se vive bajo una crisis constante, que crece y se agudiza, en la que cada vez los pobres son más pobres y hay menos oportunidad de salir adelante.

También movimientos como el del mayo de 2012, que incluso fue llamado de la “primavera mexicana”, significó ponerle nombre y apellido a los que tienen sumidos en la pobreza al país, a los que no quieren que salga adelante porque de eso viven y se hacen ricos. Ante esto, la ex regidora capitalina señaló que los jóvenes que votarán por vez primera el próximo 1 de julio deben estar conscientes de la lucha frontal que enfrenta el país, entre la clase que lo tiene sumido contra los que no quieren seguir así y transformar la realidad.

Finalmente hizo un llamado a que impere la crítica, pero también la práctica, que los jóvenes se apoderen de los espacios de representación con la idea de que sea la voluntad de ayudar la que se refleje. “Vivimos tiempos muy difíciles y no toca solamente ser críticos, sino participantes del cambio que anhelamos” dijo, pues esa fue la idea con que nació el movimiento #YoSoy132, ser parte del cambio.