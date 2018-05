'Doris con cuello alto' 1906. Museo Thyssen Bornemisza. Su autor, el pintor alemán Ernst Ludwig Kirchner, nació un 6 de mayo de 1880. Así lo recordamos en 'La Gualdra'.

La Gualdra 337 / Río de palabras

Para Poncho Aguilera

Seré la doncella que murió de tristeza porque su amado era un muerto viviente que le tenía miedo al amor. Dices mirándote fijamente a los ojos a través del espejo, tu rostro refleja la tristeza de las últimas dos semanas. ¿Cuánto tarda en curarse el amor? Y de tus ojos empiezan a rodar dos sendos lagrimones, la nariz se te hace agua y no encuentras ni un pañuelo para enjugar tus humedades. ¿Cómo le haré para arrancar este dolor? Aprietas fuertemente tu pecho, quisieras sacarte el corazón, porque ahí te han dicho que anidan los sentimientos. De pronto en tu lista de reproducción se escucha la canción que cantaban juntos cuando salían a los bares a divertirse. Tu llanto callado se transforma en grito. En tu cara corren ríos de lágrimas. Ya no quieres voltear a mirarte en el espejo, ya no quieres aumentar tu dolor. Seré la doncella que murió de tristeza. Exclamas. Llanto y canto se vuelven uno solo. Sales a la calle, ya no te importa que te vean, ya no te importa que descubran tu dolor evidente, ya no importa que él te encuentre y te pregunte: ¿Cómo has estado? No importa, se lo dirás, le dirás que lo extrañas mucho, que regrese contigo, que no quieres terminar muerto.

