Colectivo Familias Unidas en la Búsqueda de una Esperanza realizará marcha el 10 de mayo

“No hay nada que festejar”, afirma madre de un joven que desapareció hace tres años

Aseguró que “no buscamos ni justicia ni venganza, sólo queremos saber dónde están”

El próximo 10 de mayo “nosotras no tenemos nada que festejar”, dijo la madre de un joven de 26 años desaparecido desde hace tres, que reservó su información personal. La integrante del colectivo “Familias Unidas en la Búsqueda de una Esperanza” informó de la convocatoria a participar en una marcha que partirá a las 10 horas en esa fecha, del Jardín de la Madre, ubicado frente a la Alameda Trinidad García de la Cadena en el Centro Histórico de Zacatecas.

“No buscamos ni justicia ni venganza, sólo queremos saber dónde están. Entonces para eso es la marcha (…) necesitamos formar un grupo más unido y más fuerte aquí en Zacatecas, también para un apoyo psicológico. No es fácil vivir esto, no es nada fácil, nada agradable. No vives desde el momento en que no encuentras a tu ser querido”, dijo.

De la manifestación se espera mediante la asistencia, una respuesta solidaria de la sociedad zacatecana tanto de quienes ya han sido tocados por la tragedia de tener un hijo o un familiar desaparecido como de las personas que aún no han experimentado esta situación, que acotó, “han de ser mínimas”.

Acompañada de otra madre de familia que comparte su misma experiencia, comentaron que en este momento el colectivo “Familias Unidas en la Búsqueda de una Esperanza”, está integrado por alrededor de 70 personas que buscan a 91 familiares desaparecidos.

De cómo han remontado el miedo para salir a la calle a reclamar su aparición con vida o informes de dónde se encuentran sus restos, dijo que “estamos cansados de ver que todos los días desaparece un muchacho, no sé cuántos al día porque las cifras no existen. Ya son insoportables estas pérdidas. Le pasa a una, le pasa a otras y te vuelves a reflejar, entonces ya no se puede vivir así”.

Alguien “tiene que dar la cara” y el esfuerzo “te sale del corazón, del estómago, de buscar a tu ser querido, que ves que no hay resultados por ningún lado, todos prometen pero nadie hace nada”, expresó respecto de los resultados que ofrecen las autoridades de procuración de Justicia en la entidad.

Su compañera agregó, “ojalá encontremos algo, quiero decir con la Justicia, quiero decir con la gente, que se solidarice”.

Foro para implementación

de la LGDFyDP

La marcha del Día de las Madres en Zacatecas, que se suma a otras que se realizarán de manera simultánea en todo el país en solidaridad con quienes buscan a sus hijos “porque los amamos”, será antecedida por la celebración del Foro “Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, de Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGDFyDP) en el estado de Zacatecas, que se llevará a cabo el día 9 de mayo a partir de las 9:30 horas en el Foyer del Teatro Fernando Calderón.

Es organizado con el acompañamiento de Zacatecanos por la Paz; las instituciones y organizaciones convocantes son el Poder Legislativo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU-México, la Academia Interamericana de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Zacatecas, y las organizaciones de la sociedad civil, Serapaz, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, el Centro Diocesano de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, Zacatecanos por la paz, y el colectivo “Familias Unidas en busca de una Esperanza”.

Ricardo Bermeo Padilla, integrante de Zacatecanos por la paz, explicó que tiene el objetivo principal de generar con la participación de los familiares de los desaparecidos, especialistas y representantes de instituciones competentes en el tema, una Carta-Compromiso dirigida al gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, con los puntos que se consideren necesarios para la implementación en Zacatecas de la citada Ley.

Las organizaciones instarán al mandatario a suscribir una serie de medidas que permitan participar permanentemente a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y por particulares en el estado de Zacatecas en mesas de trabajo con las autoridades para asegurar que todo el proceso de implementación de la Ley lleve un cauce adecuado.

Para ello se analizarán propuestas en los rubros de la búsqueda en sus variantes de urgencia y de “larga data”, que refiere la de personas que tienen ya algún tiempo desaparecidas, y en campo y fosas, última de la que se encargará tanto la Comisión Estatal de Búsqueda como la Nacional que ya ha sido constituida y cuyo responsable es Roberto Cabrera.

Localmente, mencionó Bermeo Padilla, aún no se instala esta comisión, pero según los plazos establecidos en la propia Ley se hará próximamente.

Los otros grandes temas que se discutirán en mesas de trabajo para su mejor implementación son la investigación, de la que se encargará la recién creada Fiscalía Especializada en Desaparición, y los Derechos de las víctimas y participación de los familiares.

La separación de los ámbitos de búsqueda e investigación de personas desaparecidas, comentó, ha dado buenos resultados según la experiencia de países como Perú y Colombia; representantes de esos países involucrados en estos temas participaron recientemente en un foro en Saltillo, Coahuila, organizado para dar seguimiento a la implementación de la Ley General citada, mismo del que se tomó la idea para realizar el zacatecano.

El foro local iniciará con la exposición de experiencias de familiares de personas desaparecidas tanto del estado de Zacatecas como procedentes de distintas entidades federativas.

Contará con la presencia de Alan García Campos, jefe de la Unidad de Análisis de la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU-México; Humberto Guerrero Rosales, miembro del Consejo Nacional Ciudadano generado a partir de la implementación de la Ley e integrante de la organización Fundar, así como del equipo técnico-jurídico del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Participarán asimismo, Myrna Hinojosa García, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos; la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez Campos; la presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia de la 62 Legislatura, Lorena Oropeza, y desde organizaciones nacionales, Jannet Carmona Bernal (Serapaz) y Norma Quintero Serrano (Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios).

Por la tarde-noche del día 9 de mayo, se dará lectura al documento para el que aún no hay una fecha de presentación al gobernante de Zacatecas.