Este 10 de mayo “nosotras no tenemos nada que festejar”: madre de joven desaparecido

Foto: La Jornada / Archivo

“No buscamos ni justicia ni venganza; sólo queremos saber dónde están, entonces para eso es la marcha (…) necesitamos formar un grupo más unido aquí en Zacatecas, también para un apoyo psicológico, no es fácil vivir esto, no es nada fácil, nada agradable. No vives desde el momento en que no encuentras a tu ser querido”, dijo.