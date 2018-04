Juno recibiendo la cabeza de Argos de Jacopo Amigoni.

La Gualdra 336 / Río de palabras

Para Javier, Daniel y Marco:

estudiantes torturados, asesinados y disueltos en ácido

si yo fuera argos

le ladraría al miedo,

también a las corbatas, los corpiños,

a las armas de fuego, a las bombas,

a las palabras con filo de dagas,

a los bancos y prisiones

les ladraría a los asesinos

que vienen de madrugada

por los niños y jóvenes,

por los huérfanos y los estudiantes,

por los abandonados

como yo por mi amo,

como mi amo por todos los dioses

les ladraría sin miedo

a los hombres que matan a sus hijos

que los destazan y hierven en ácido,

que salpimientan sus gritos,

sus células y plegarias

a los hombres que sirven la mesa

para que otros hombres los devoren

a la vista de todos

si yo fuera argos

si alguien me adoptara

y me diera un nombre

y me diera un techo

y me diera de comer

menudencias de pollo o de amor,

tripas de mariposas o de flores

movería el rabo

de un lado a otro

como quien llora y ríe

al mismo tiempo

si yo fuera argos

nunca más desearía ser un hombre

o ser un cristo de nadie

pero cierro los ojos y despierto

o los abro y duermo:

soy un hombre con miedo,

quebrado por sus hermanos

y por la indiferencia de la luz.

* Manuel Sauceverde es Doctor en Economía por la UNAM; pertenece al SNI. Ha publicado diversos artículos científicos en revistas especializadas nacionales e internacionales. En el 2017 obtuvo el Premio Internacional de Investigación Emilio Fontela, otorgado por la Sociedad Hispanoamericana de Análisis Input-Output; y en el 2016, el primer lugar en el Premio Internacional de Documentos de Trabajo, otorgado por el Banco Central de Bolivia y la Asociación de Pensamiento Económico Latinoamericano. Ha obtenido algunos premios de narrativa, poesía y música. En la actualidad es miembro del ensamble de música tradicional iraní Didar, el cual se ha presentado en diversos recintos mexicanos.

