La Gualdra 335 / Río de palabras

Escúchame, no, mija, escúchame. Yo ya no quiero tener problemas contigo, ni con tus chavos, ni con tus viejos. Escúchame. Yo ya hice todo lo posible, es más, hasta lo que estaba fuera de mi alcance. Bien lo sabes, que dejé de hacer muchas cosas, que me puse a hacer otras que no me gustaban y nada más por complacerte. No, si no te lo estoy refiriendo, te lo digo para que te acuerdes y sepas que la lucha yo sí le hice. Aquí la que ya no quiso seguir fuiste tú… y está bien, hasta eso te comprendo, pues se acaba el dinero, se acaba el amor. No, no me digas que no es cierto. Tus hijos comenzaron a verme con otra cara cuando dejaron de recibir los regalos, tus viejos ya no me recibían como antes cuando les llevaba sus buenas bolsas de mandado; te empezaron a meter ideas y tú también dejaste de quererme como antes. Pero si no he tenido es porque no he podido, no porque haya dejado de quererte. Mira, ya estás otra vez enojada, siquiera déjame explicarte, es que no me escuchas. Mija, por favor, no dejes de quererme. Escúchame…

