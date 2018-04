La Jiribilla 23/04/2018

Derivado del acuerdo celebrado en sesión ordinaria de cabildo, se presentó ante el cuerpo colegiado un informe de las actividades y proyectos propuestos desde la Comisión de Salud, como parte del programa Promoción de la Salud. El alcalde, Samuel Ezequiel Díaz Soto, reconoció la iniciativa y las actividades realizadas con apoyo de la Dirección de Desarrollo Económico y Social y Norma Alicia Guardado Hernández, coordinadora de Promoción de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria 1, ya que permitirán a Guadalupe convertirse en el segundo municipio en tener la certificación en salud FOTO: LA JORNADa zacatecas

UNO: “Silvano abandona el Frente”

DOS: “Focos rojos tricolores”

TRES: “Sin alteraciones sustantivas”

COLOFÓN: “Las plurinominales de la ignominia”

UNO: “Silvano abandona el Frente

Se ve bien extraño que perredistas aliados con la derecha panista califiquen de traidor a Silvano Aureoles porque se va con la derecha priistas.

Aún así es indicativo que estos movimientos con los gobernadores se den, indican que el equipo de Meade va a continuar luchando, quizás hasta finales de mayo con el objetivo de crecer en las preferencias para ser él quien abandera el bloque de todos contra López Obrador.

El resultado del debate es terrible para José Antonio Meade, no perdió, el detalle es que no ganó y eso significa que seguirá estancado y francamente no se ve como pueda prender esa candidatura.

DOS: “Focos rojos en el PRi”

Con la falta de victoria en el debate, la primera fase de la elección presidencial la gana Lopez Obrador y eso de nueva cuenta debe de prender las alarmas en el PRI de Zacatecas.

Para nadie es un secreto que ya la dirigencia local y nacional planea un esquema de cómo llamar al voto de forma local sin vincular su candidatura a José Meade.

Sumen la dificultad de llamar de forma municipal de forma diferenciada entre el PRi y el Verde que van separados en la elección estatal.

TRES: “Nada para nadie”

Como conclusión el debate fue divertido por el ingrediente de las redes sociales, con un formato menos acartonado, con un buen desempeño de los moderadores y con unos candidatos que se van exactamente como llegaron. No veo un resultado que pueda modificar las tendencias.

COLOFÓN: “Por sus pluris los conoceréis”

Esposas, amantes, auxiliares, parientes y pillos son los calificativos que muchos se llevan al revisar la lista de plurinominales de los partidos políticos.

En especial sorprende que partidos como Morena o el PRD caigan tan bajo como la vil manipulación de los registros para incluir a los suyos.

[email protected]

@ElJornalero_ljz