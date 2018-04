La Jiribilla 20/04/2018

Como parte de los últimos preparativos que se realizan para el debate presidencial del próximo domingo, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) efectuaron este día un recorrido por el Palacio de Minería, donde tendrá lugar el encuentro. El objetivo fue verificar que todo esté listo para el intercambio y que los contendientes y moderadores puedan ensayar este sábado por separado FOTO: LA JORNADA

UNO: “Populismo Legislativo”

No queremos arruinarles las fiestas pero va una ligera anotación camaradas:

Para que se elimine el Fuero aún es necesario que lo apruebe el Senado y va una breve anotación de la especialista Socorro Martínez sobre este polémico tema:

Hay dos términos que se deben precisar porque de ninguna manera guardan similitud: por un lado, tenemos al fuero y por otro, a la libertad de expresión. Al fuero también se le denomina inmunidad. Se define como la protección de que gozan los representantes populares, así como funcionarios y servidores públicos, en contra del ejercicio de la acción penal mientras dure el desempeño de su cargo. Por consecuencia, Inmunidad, no significa impunidad.

Quien goza de fuero y llega cometer una conducta tipificada como delito, y su cargo dura por ejemplo seis o tres años, no significa que permanecerá en él, hasta que concluya. Deberá responder de inmediato previo juicio político que se instaure en su contra, y que tiene como objetivo desaforarlo para retirarle la inmunidad, será entonces cuando, en su condición de un ciudadano pueda responder por sus actos ante las autoridades que lo reclamen. El fuero constitucional o inmunidad protege al cargo no a las personas.

Sin embargo, nada es arbitrario. El Título Cuarto de la CPEUM, denominado DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO, que comprende los artículos del 108 al 114, establece: quiénes son los servidores públicos; quiénes puedes ser sujetos de juicio político; forma de sancionar a los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado; los casos en que no se requerirá declaración de procedencia; la función del Sistema Nacional Anticorrupción, así como el periodo para la procedencia del juicio político.

Una advertencia: el fuero solamente protege en contra del ejercicio de la acción penal. Si alguien incurre en faltas administrativas, independientemente de que goce de fuero, es sujeto de sanciones del mismo carácter. Igual puede suceder si se trata de supuestos en los cuales quienes gocen de fuero, sean parte en juicios civiles, familiares, laborales, administrativos, mercantiles etc., no existirá impedimento para la aplicación de las sanciones que legalmente correspondan.”

Algo extenso pero pertinente.

DOS: “La hora de la ignominia”

Hoy se darán a conocer las listas de candidatos, plantillas y plurinominales, le adelantamos, en todos los partidos, todos, se llega a niveles de cinismo de escándalo y un maltrato a sus militantes que causa escozor.

¿Por qué lo decimos?

Es sencillo, personajes que se parten el alma por su partido, recorren barrios y de gana el voto con el sudor de su frente resulta que se excluyen de las listas o candidaturas.

El caso de Morena es ilustrativo, los tres primeros lugares de las listas plurinominales los ocupan personajes francamente impresentables como Pricila Benítez, cuyas prácticas porriles y clientelares son ampliamente conocidos y documentados.

Una verdadera pena lo que vamos a terminar de confirmar en algunas horas más.

TRES: “Tras los pasos del Peje”

Este domingo se llevará acabo el primer debate presidencial y quizás la última oportunidad para José Antonio Meade de poder avanzar en la intención de voto, de no ser así, mucha de la estrategia de la elite que controla los hilos económicos y políticos del país no tendrá opción más que apoyar al joven maravilla a través de la conocida estrategia del Amasiato versión 2018.

Para una muestra es la noticia que da la Fiscalía General del Estado de Veracruz al solicitar a la Procuraduría General de la República activar la alerta migratoria y ficha roja para la búsqueda, detención y extradición de Carol Jessica Moreno Torres, oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz en el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa, y quien es cuñada del candidato a la presidencia por Morena, Andrés Manuel López Obrador.

¿Será la bomba que necesita el PRIAN para mejorar sus aspiraciones?

Al tiempo.

COLOFÓN: “Extraña productividad”

Ya se fijaron que la Legislatura de Zacatecas funciona mejor con los suplentes que con los titulares.

Que se queden, grita el graderío.

