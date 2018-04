La Jiribilla 19/04/2018

LA HABANA. El Parlamento cubano propuso hoy a Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de Cuba, lo que lo convierte en el virtual sucesor de Raúl Castro. El actual número dos del gobierno en Cuba es el candidato único para suceder a Castro en la Presidencia del Consejo de Estado, que reúne las funciones de jefe de Estado y de gobierno. El actual mandatario no aparece en las listas de candidatos para el Consejo de Estado Cubano FOTO: LA JORNADa

UNO: “Se rajan la elite empresarial”

“No hay nada que agregar sobre el tema, pues (López Obrador) no quiere debatir e incluso ha hecho una publicación para fijar su postura”, dijo Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del polémico Consejo Coordinador Empresarial al cancelar la mesa técnica sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto que sostendría con el candidato Andrés Manuel López Obrador.

¿Dónde quedó la apertura y el diálogo de la que se ufana y pide tanto el CCE?

No es casual que empresarios mexicanos, con el magnate Carlos Slim al frente, en días recientes arreciaron las críticas contra los peligros de cancelar la construcción, una de las promesas del candidato puntero en las encuestas.

El detalle para la elite de empresarios y Los Pinos, es que esta confrontación a quien más beneficia es a AMLO que obtiene los votos de aquellos antisistema que en un principio quería captar Anaya y que a la fecha no ha podido.

DOS: “Desigual sistema de medios”

¿Hay democracia en un país donde las principales cadenas de radio y televisión, sus conductores y comentaristas, se coordinan magistralmente para arremeter contra el candidato puntero con los mismos temas y argumentos?

Ese es un problema que se debe resolver en el nuevo gobierno.

No se entiende la democracia sin derecho a la información, y éste solo se materializa con un sistema plural de medios de comunicación que a la fecha es inexistente.

Sin ello nuestra democracia está incompleta.

Lo que genera el mayor desconcierto de la élite del poder, es el nulo efecto que hoy tienen las andanadas de ataques en radio, televisión y un amplio sector de la prensa contra AMLO orquestadas por sus medios de comunicación.

Por fortuna ya no forman la opinión pública.

TRES: “Rectifica el diario Reforma”

Lo decíamos ayer y en una jugada que parece rectificación, el diario Reforma publicó, ahora sí, su esperada encuesta.

¿Qué novedades trae?

La ventaja de AMLO sobre Anaya se extiende, según la actualización de Oraculus, en promedio, la ventaja del puntero es de 14 puntos con 42% de las preferencias, 28% Anaya, 22% Meade, 6% Margarita y 3% Rodríguez.

¿Existe voto antipeje?

A la hora de los careos entre contendientes se entiende que el llamado antipejismo no pasa de los movimientos normales, si la contienda fuera solamente entre Anaya y Lopez Obrador, este último pasaría de 48 a 51 y el a candidato pianista pasaría de 28 a 31; es decir, la ventaja sería de 20 puntos, nada más y nada menos que 12 millones de votos.

Aun así, Anaya es el candidato que más se le acerca al puntero y por ello quien podría recibir toda la ayuda de los intereses que permanecen enquistados en el poder y que no van a solar las riendas con facilidad.

Eso sí, por una extraña razón no pudimos leer la encuesta en la edición local de Reforma.

COLOFÓN: “No permitirán llegar a López”

La hidra capitalista “está enloquecida, va por todo y por todos” y no va a permitir gobiernos encabezados por gente como Luiz Ignacio Lula da Silva y Dilma Ruosseff, en Brasil; los Kirchner, en Argentina; Rafael Correa, en Ecuador; Evo Morales, en Bolivia, o Andrés Manuel López Obrador en México, afirmó el Subcomandante Galeano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Ejemplos sobran sobre esa pretensión, ¿estarán los mexicanos preparados para defender el voto popular independientemente de ideario político?

