El Centro Histórico debe internarse

El tiempo pasa y no podemos olvidar que el centro sigue en ciernes. Decenas de viviendas a punto del derrumbe, una cantidad importante de ellas inhabitadas, el subsuelo con filtraciones y debilidad en las bóvedas, demasiadas edificaciones dedicadas a giros negros y hundimientos en edificios históricos. Es la parte de la capital donde nació la ciudad de Zacatecas, donde los señores mineros y conquistadores construyeron sus viviendas, las seis órdenes religiosas que llegaron a estos lugares construyeron sus templos y colegios en esta zona, el poder público de igual manera, la arquitectura que se convirtió en la sede de las actividades del Estado: el poder legislativo, tribunales y oficinas del ejecutivo. Donde se concentra la arquitectura del poder temporal y del eterno en la historia de los zacatecanos.

Sin embargo, como en muchos centros históricos de antiguas ciudades novohispanas, ahora están deshabitados y convertidos en un cascarón que sirven de museo para turistas. Y como ciudad-museo se le construye justamente museografía: iluminación escénica, recorridos y narrativas románticas. ¿Aspiramos que el centro de la ciudad se convierta en un museo arquitectónico? ¿O tenemos un plan de manejo para que tenga un significado para el presente y no sólo se cuente la historia, sino continúe haciéndose la historia de los zacatecanos ahí?

En la presente campaña los ciudadanos queremos escuchar los planes que los diversos candidatos tienen para el centro histórico. ¿Van a seguir evadiendo el tema de las casas en situación de derrumbe o enfrentarán el tema en serio? Si los dueños dicen que no tienen dinero para reconstruir sus viviendas, ¿hay algún plan para responder a esa objeción? El subsuelo en situación crítica, ¿será intervenido? A la fecha no conocemos un documento en torno al diagnóstico del subsuelo del centro histórico, conocemos únicamente indicios de que la situación es complicada. Hace falta un diagnóstico técnicamente bien fundado y, además, hecho público para que la ciudadanía podamos opinar sobre el particular. Combinar estudio técnico riguroso y consulta ciudadana. No queremos sufrir ocurrencias o intereses turbios de los gobernantes. La idea de convertir el Mercado González Ortega en negocio de la cervecera enturbió todo el tema del centro. Por ello, debemos exigir a las autoridades entrantes tres cosas: transparencia, rigor técnico y participación ciudadana. Un plan de ordenamiento del centro implica las tres.

La administración que sale tuvo muy poco tiempo para concretar planes que, por su naturaleza, son estratégicos. Sin embargo, se puede dar continuidad a proyectos que se quedaron en anuncio, como es el caso de convertir a la capital en una ciudad educadora. Es decir, la manera de lograr que el centro recupere su historia al mismo tiempo que continúa haciendo su propio presente es atendiendo a su vocación. El conocimiento (sobre todo las artes y humanidades) constituyen la identidad de esta zona de la capital. Y por último, un tema muy sentido: la seguridad. En estos momentos podemos decir que la seguridad en el centro histórico es una basura: antros sin control, crímenes en los mismos, asaltos, incluso dentro de los pocos hogares que hay, casos de personas mayores robadas y golpeadas, transeúntes inseguros; y la autoridad nunca pudo hacer nada. ¿los actuales candidatos sí tienen alguna propuesta digna, o nos seguimos conformando con demagogia barata? El centro histórico debe internarse.

Relacionado