La Jiribilla 18/04/2018

UNO: “inexistentes elecciones federales”

Aunque usted no lo crea, vamos para 20 días de elecciones federales y francamente en zacatecas son de poco movimiento y eso no le conviene a los partidos que van detrás del puntero presidencial y más por lo vivido el día de ayer donde AMLO no solo pone la agenda, es él mismo la agenda.

Todo parece que sus rivales no colocan ni un tema, no cambian la conversación, no dan nota más que estar comentando las aventuras de Lopez Obrador al subirse a una avioneta de 1968 para llamarlo incongruente. Quizás AMLO lleve tantos años en esto, porque es el puntero o porque los otros no están dando el ancho.

Lo que sea es que esta semana será de una furia mediática apabullante que tiene como destino el primer debate presidencial donde prácticamente se puede definir la elección.

DOS: “Corrupción en las tiendas Issste”

De acuerdo con un excelente reportaje de Aristegui Noticias, a principios del sexenio de Enrique Peña Nieto se emprendió una estrategia para sanear las finanzas del Superissste y así poder recuperar su misión constitucional: operar “tiendas económicas para beneficio de sus trabajadores y sus familiares”.

¿Y qué cree?

Al final el resultado es totalmente lo contrario: una institución que gasta 2 millones de pesos al día solo para abrir las 70 tiendas que aún existen; una denuncia por peculado contra su director por 650 millones de pesos y miles de millones de recursos públicos gastados en compras públicas que no se pueden documentar a plenitud.

Y el escándalo también llega a Zacatecas, muchos empresarios de estos lares sufren millonarias pérdidas por la falta de pago de estas tiendas.

TRES: “El Frente, Reforma y el engaño”

Resulta que un sondeo bastante mal elaborado entre universitarios publicado este martes 17 por el periódico Reforma provocó una airada reacción en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde el hashtag #UniversitariosConAMLO se volvió la principal tendencia nacional (Trendig topic) con más de 110 mil retuits hasta las 22:30 horas.

Realizado entre el 4 y 11 de abril, el sondeo de marras que no es encuesta, le daba una ventaja de 45% al candidato presidencial Ricardo Anaya, frente a 21% de López Obrador, 16% de José Antonio Meade y 10% para Margarita Zavala.

Reforma es un medio serio y cuyos contenidos han ayudado a desnudar la corrupción desmedida de este gobierno, ojalá se pueda recuperar de esta pifia, lo necesitamos.

COLOFÓN: “Sondeo más no encuesta”

¿Qué se debe hacer con el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?

11% Continuar la construcción

67% Transparentar el proyecto

22% Cancelarlo

