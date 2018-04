La Jiribilla 16/04/2018

El gobierno municipal de la capital puso en operaciones el Centro Social de la colonia Benito Juárez, luego de que se realizara su rehabilitación integral al aplicarle enjarres, pintura general, colocación de herrería e impermeabilizante, además de regularizar los contratos de energía eléctrica y agua potable. La alcaldesa Judit Guerrero exhortó a los habitantes a que cuiden este patrimonio colectivo porque es de todos FOTO: LA JORNADA zacatecas

UNO: “Crisis de representación”.

DOS: “Malas noticias para el PRI.

TRES: “Antorchos, llamado a frenar a AMLO”.

COLOFÓN: “No al enojo, sí al debate”.

UNO: “Opacidad y falta de democracia”

El sábado fue el último día para registrar candidaturas y plantillas ante el Instituto Electoral de Zacatecas y como cada año el caos, la improvisación pero sobre todo, la opacidad fueron la característica en el proceso de registro.

Es de sorprender cómo se veían candidatos a presidentes municipales, de todos los partidos, al desconocer quiénes formaban parte de su planilla, ya no digamos sobre las posiciones plurinominales tanto en ayuntamientos como en la Legislatura local, ocasionando prácticamente un día de furia para los aspirantes que fueron relegados y para la militancia que ve cómo es desplazada.

Una tarea inaplazable de los legisladores federales o estatales será crear una nueva Ley Electoral que democratice y transparente la vida y elecciones internas de los partidos políticos.

En verdad el espectáculo es preocupante.

DOS: “El PRI en el fondo”

Según la encuesta de Truedata, elaborada por el experimentado Leopoldo Trueba, en la elección de la capital iniciaron como claros punteros los candidatos de Morena y el Frente; le siguen el Verde y en el cuarto lugar se ubica el mismísimo tricolor.

Las malas noticias para el PRI no acaban ahí, resulta que este partido político es el que gana en voto negativo, es decir, es el más repudiado de todos los participantes.

¿Tiene oportunidades de remontar?

Francamente es complicado por dos factores que también revela la encuesta: 1. El candidato presidencial, Meade Kuribreña, no avanza peldaños en las encuestas y 2. Los capitalinos califican mal al presidente Peña Nieto, al gobernador y a la actual administración municipal.

Lo que también sorprende es el partido Verde que se ubica en tercer lugar que se vio fortalecido con la candidatura de Cuauhtémoc Calderón. Sin duda tanto el Verde como el PRI deben de estar preocupados, la división los alejó de la contienda que básicamente se estará dando entre López de Lara que sigue de cerca a Ulises Mejía.

TRES: “Cuidado con Antorcha Campesina”

Este fin de semana José Antonio Meade pidió ante militantes del Movimiento Antorchista “frenar” a Andrés Manuel López Obrador.

El llamado no es menor y es preocupante.

Los spots del miedo, sin efecto; y el llamado del candidato ante sus militantes más radicales debe ocuparnos para señalarlo y evitar que la elección se convierta en una contienda violenta en la que todos salimos perdiendo, menos los que nos gobiernan actualmente.

En Zacatecas se hace un llamado similar para que estas elecciones sean emotivas, apegadas a la verdad, llamen a la participación y al debate respetuoso frente al que piensa distinto.

En estas elecciones y en la vida democrática; discrepar es un derecho que todos debemos defender.

COLOFÓN: “Aprovechemos las elecciones”

Con el próximo inicio de las elecciones locales debemos, como bien dice nuestro amigo Simón Levy: “Acostumbrémonos al debate, no al enojo. A la propuesta elaborada y no a la calumnia fácil. Las elecciones no son solamente una etapa para escoger un Presidente, sino para que todos repensemos y construyamos el México que queremos”.

[email protected]

@ElJornalero_ljz