No engañaré a los habitantes de la capital con “propuestas inalcanzables”: Ulises Mejía

Ulises Mejía acudió a las instalaciones de la Fenaza a cumplir con su registro foto: andrés sánchez

Este viernes se registró como candidato a presidente municipal de Zacatecas

Mónica Borrego Estrada busca la reelección como diputada local

También se realizaron trámites candidatos del partido político estatal PAZ Para Desarrollar Zacatecas

José Haro renunció a la candidatura para la reelección como alcalde de Fresnillo

Este viernes continuaron los registros de los candidatos de distintos partidos políticos a puestos locales de elección popular. En esta ocasión, las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) fue el lugar en el que las autoridades del Instituto Electoral del Estado (IEEZ) recibieron los documentos de los diferentes aspirantes.

El monumento al Migrante fue el espacio elegido por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) para reunirse la tarde de ayer antes de realizar los registros.

Con un recorrido por las inmediaciones de la feria, el contingente llegó al salón habilitado por el IEEZ como sede alterna para llevar a cabo estos actos en los dos últimos días previos al cierre del plazo que concluye este sábado 14 de abril.

Las personas que se registraron por parte de la coalición este viernes fueron Ulises Mejía Haro como candidato a alcalde de la capital del estado y Mónica Borrego Estrada, con el objetivo de reelegirse como diputada local.

En su mensaje, Mejía Haro sostuvo que la campaña electoral que emprenderán será “de altura, propositiva, innovadora, fresca, sin descalificaciones, donde vamos a guardar respeto a los adversarios políticos. La gente ya está cansada de guerra sucia, de mentiras y denostaciones”.

Agregó que, en general, será una campaña cercana a la ciudadanía y en la que no se engañará a los habitantes del municipio de Zacatecas con “propuestas inalcanzables”. Calificó su proyecto de gobierno como honesto y austero.

Antes de que llegaran los integrantes y simpatizantes de la coalición Juntos Haremos Historia, las autoridades electorales recibieron a los militantes del partido político estatal PAZ Para Desarrollar Zacatecas en el mismo lugar de las instalaciones feriales.

En ese encuentro, se registraron los candidatos a diputados locales por los distritos 3 y 4, y el candidato a la alcaldía de Guadalupe, Rafael Rodríguez Espino.

Renuncia Pepe Haro

a candidatura en Fresnillo

Por otra parte, José Haro de la Torre confirmó que renuncia a la candidatura para la reelección como alcalde de Fresnillo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y esto ocurre a tan sólo unas horas de que termine el plazo para el registro de los candidatos locales.

Justo este jueves los diputados locales habían designado ya a su suplente en el ayuntamiento, Javier Torres, para que lo supliera en la recta final de la administración debido a las aspiraciones que hasta hoy tenía Haro de la Torre pero a las que renunció.

En el medio digital Colmena Informativa se hace referencia a que el ex presidente municipal no quiso dar detalles sobre el motivo de esta decisión, mientras que el dirigente estatal del tricolor, Felipe Ramírez, sostuvo que no había recibido todavía una notificación oficial sobre esta determinación.