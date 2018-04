Renuncia ‘Pepe’ Haro a candidatura en Fresnillo

José Haro de la Torre, en imagen de archivo

José Haro de la Torre confirmó que renuncia a la candidatura para la reelección como alcalde de Fresnillo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y esto ocurre a tan sólo unas horas de que termine el plazo para el registro de los candidatos locales.

Justo este jueves los diputados locales habían designado ya a su suplente en el ayuntamiento, Javier Torres, para que lo supliera en la recta final de la administración debido a las aspiraciones que hasta hoy tenía Haro de la Torre pero a las que renunció.

En el medio digital Colmena Informativa se hace referencia a que el ex presidente municipal no quiso dar detalles sobre el motivo de esta decisión, mientras que el dirigente estatal del tricolor, Felipe Ramírez, sostuvo que no había recibido todavía una notificación oficial sobre esta determinación.