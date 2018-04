La Jiribilla 13/04/2048

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAX. El traumatólogo con especialidad en Ortopedia Pediátrica, Luis Alberto, quien fue acusado del delito de homicidio doloso con agravante de responsabilidad médica en perjuicio de Edward Luna Trujillo fue puesto en libertad, confirmó su abogado, Abraham Dávila Rodríguez. Agregó que tras haber interpuesto una apelación ante las instancias correspondientes, los magistrados de que integran la sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) definieron la reposición de todo el proceso, esto debido a que encontraron distintas irregularidades, señaló FOTO: LA JORNADA

UNO: “Músculo tricolor”.

DOS: “Saldos del festival”.

TRES: “Autogoles broncos”.

COLOFÓN: “Sondeo del día”.

UNO: “Guadalupe levanta la mano”

Con la movilización de la base tricolor, Enrique Guadalupe y los candidatos a diputados locales de ese distrito sorprendieron a propios y extraños por la muestra del llamado músculo.

Si bien las plazas o marchas no ganan elecciones, sí ayudan a fortificar el ánimo de las bases y sobre todo a comunicar las guías de acción y los argumentos políticos para el convencimiento de los asistentes y que estos puedan hacer trabajo de convencimiento.

La movilización fue recibida como exige el protocolo para una tropa tricolor que carga con un candidato presidencial que no convence y una carga negativa al PRI que dificulta aún más la acción electoral.

Por lo pronto el mensaje del tricolor es que respira y aspira.

DOS: “Saldos del Festival”

Pese al alboroto electoral, no queremos dejar de lado comentar algunas palabras breves sobre el Festival Cultural de Zacatecas.

En primera instancia se puede decir que Zacatecas en materia turística se consolida ya como un destino de parada obligada, es decir, el turista llega sin importarle si existe o no un Festival, es cosa de mejorar los servicios turísticos que les hace mucha falta.

Sobre el Contenido ratificamos que en esta ocasión el IZC no arriesgó, dio una propuesta genérica que le gustó a la mayoría pero sí descuidó la clausura que dejó algo que desear.

Y el dato más importante, hace falta que más zacatecanos disfruten de este festival y quizás el mejor tiempo es la semana de Pascua.

TRES: “Autogoles broncos”

El Bronco, esa nueva caricatura grotesca de proceso electoral, dio a conocer que demandará al INE por, nada más y nada menos que denigrar su imagen como candidato independiente.

Oiga candidato, el INE, pese a sus enormes pifias, no tiene nada que ver en sus comentarios misóginos, en la utilización de recursos y funcionarios del gobierno de Nuevo León para recolectar firmas entre otras linduras documentadas periodísticamente.

Para continuar esta novela, el TEPJF convocó a una conferencia de prensa ante las críticas en medios y redes sociales para asegurar que el haber aceptado la candidatura independiente de El Bronco no corresponde a una decisión política.

Quién sabe si alguien les crea, el golpe a la credibilidad en las instituciones electorales fue duro y seco.

COLOFÓN: “La inseguridad cuesta”

¿Percibe usted que, económicamente, le afectó la violencia registrada en Zacatecas durante el año pasado?

88% Sí.

12% No.

