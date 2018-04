Circula en redes documento falso donde supuestamente ‘prepa’ Carlos Marx buscaba que alumnos asistieran a evento de AMLO

Por medio de una carta dirigida a padres de familia, documento que circuló en redes y del que se sabe es falso, la Preparatoria Carlos Marx, creada por el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), asociación que es liderada por José Narro Céspedes, solicitó, supuestamente, permiso para que los alumnos de dicha institución educativa asistieran al evento que el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y José Narro realizaron en el municipio de Jerez hoy a las 11 de la mañana.

Según la fecha integrada a dicha carta cuyo presunto remitente es Adán González Acosta, ésta fue enviada ayer lunes 9 de abril, y en ella se agrega que los autobuses pasarían por los estudiantes a las 8 de la mañana de hoy a las instalaciones de la prepa, y se espera estar de regreso a las 2:30 de la tarde.

Además, se pide que el alumnado de esta escuela ubicada en el municipio de Guadalupe lleve su lonche. En la carta se solicita la firma del padre de familia.

Se avisa que en caso de no autorizar la ida a Jerez del hijo, no habrá clases hoy sino hasta mañana. Y en ese tenor, finaliza con lo siguiente: “La institución no se hace responsable si el alumno sufriera algún percance”.

Sin embargo, dicho documento se presume es falso, pues de acuerdo con Miguel Reyes, jefe de Comunicación de José Narro, ni por parte del equipo de José Narro ni de la escuela preparatoria se emitió un documento como el que se señala en redes sociales.

Más aun, el documento no lleva firma del responsable.