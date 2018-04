La Jiribilla 09/04/2018

CURITBA, BRASIL. Partidos políticos y movimientos sociales de la izquierda brasileña empezaron a montar este domingo una “vigilia permanente” en las afueras de la sede policial de Curitiba, donde el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue encarcelado ■ FOTO: LA JORNADA

UNO: “Semana crucial”.

DOS: “Vivan las pensiones a expresidentes”.

TRES: “Víctor Armas llega al tricolor”.

COLOFÓN: Sondeo semanal.

UNO: “La paz en Morena”

Semana crucial para los partidos políticos en materia de elecciones locales, la fecha límite es el 14 de abril y ante las fracturas internas de las alianzas, los partidos locales andan tras los inconformes. Recordemos que tendremos tres partidos locales en esta contienda.

En Morena pese a que Fernando Arteaga sigue bajo investigación parece que ya van a guardar los cuchillos y echar toda la carne al asador en unidad, por lo pronto Julio César Chávez ya se registró como candidato de Morena; Ulises Mejía que hará lo propio cuando AMLO visite Zacatecas al igual que Saúl Monreal en Fresnillo.

Todo indica que la bandera blanca se instaurará en Morena, cuando menos, hasta el día de las votaciones.

DOS: “Meade respalda pensión millonaria a ex presidentes”

El candidato de la coalición “Todos por México” a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, dijo que mantener la pensión a los ex presidentes es un tema de derechos.

Un guiño a Vicente Fox.

Desde el puerto de Veracruz, en conferencia de prensa previa a su encuentro con la militancia partidista, Meade Kuribreña dijo que las pensiones a los ex presidentes “es un tema de respeto al Estado de Derecho”.

Por su labor se lo merecen.

“Es dignificar a quien con su gestión entregó al país vida y certeza, y a mí me parece que en términos generales, pues tenemos que cuidar ese Estado de Derecho y tenemos que cuidar, justamente, a estas instituciones, empezando por las instituciones que se construyeron al amparo de un esfuerzo, de una entrega y de una vida”.

TRES: “Armas al PRI”

Para fortalecer el equipo de candidatos tricolores en el cuarto Distrito Federal, el tricolor logró importar del Partido Verde a Víctor Armas quien será, junto con Osvaldo Ávila, candidato a diputado local.

La fórmula será complementada por Enrique Guadalupe que se reelige y Roberto Luévano que intentará ganar la elección federal frente a su verdugo de antaño, Samuel Herrera.

Con este movimiento el Verde pierde a uno de sus principales operadores y deja a un partido Verde cuyo principal objetivo será no perder el registro local.

La situación es tan grave que ni los votos que pueda conseguir Cuauhtémoc Calderón en la capital, los ayuden a conservar una representación local.

COLOFÓN: “Corrupción interna”

¿A qué cree que se debe el fácil ingreso de objetos prohibidos al Cerereso varonil de Cieneguillas, Zacatecas?

11% A la vulnerabilidad del área de vigilancia.

89% A la corrupción interna.

