Conafe opera red de apoyo ilegal a favor de Meade

El 17 de marzo de 2016, Luis Miguel Melgar Mendoza (derecha en la imagen) rindió protesta como nuevo delegado federal del Conafe, ante el entonces director general de dicha dependencia, Joel Guerrero Juárez, y el secretario de Educación en turno, Ubaldo Ávila ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ “La situación está muy crítica, hay mucho riesgo”, señala Luis Miguel Melgar Mendoza

■ La utilización del recurso humano, material o presupuestal de una dependencia gubernamental a favor de un candidato está tipificada como delito electoral por la Fepade

■ La información queda al descubierto gracias al audio de una reunión que sostuvo el delegado de dicha dependencia en Zacatecas con trabajadores

■ Se buscó a Melgar Mendoza para confirmar si es su voz la del citado audio; hizo referencia a una capacitación que recibieron de la Fepade

Con la frase “la situación está muy crítica, hay mucho riesgo” comienza la intervención del delegado de Conafe en la entidad, Luis Miguel Melgar Mendoza, frente a un grupo de trabajadores de la dependencia a los que busca involucrar en acciones de apoyo al candidato presidencial José Antonio Meade, utilizando los recursos que tienen como gobierno federal.

Ésta es una estrategia que traspasa los límites del estado ya que se trata de lineamientos nacionales y actividades a favor del candidato de la coalición Todos Por México orquestadas desde las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública y desde la propia Presidencia de la República.

Esta información queda al descubierto gracias al audio de una reunión que sostuvo el delegado de la Comisión Nacional de Fomento Educativo en Zacatecas con trabajadores de esta institución y contrasta con lo declarado recientemente por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, respecto a que el Gobierno Federal se mantendrá al margen del desarrollo del proceso electoral.

“La instrucción que tengo del Presidente y una de las razones de mi llegada aquí es que el gobierno federal sea absolutamente imparcial con respecto al tema electoral. Es un tema de gobernabilidad”, apuntó el funcionario federal, de acuerdo a lo registrado por medios de comunicación nacionales.

Este encuentro tuvo el objetivo de reclutar a parte de este personal para trabajar en labores enfocadas a convencer a los zacatecanos de votar a favor de Meade el próximo primero de julio. Esto lo harán aprovechando la estructura territorial de la dependencia y la cercanía con los padres de familia, sobre todo en las comunidades más alejadas repartidas en todo el estado.

Al inicio de la grabación habla un hombre que señala que ésa no será la única reunión para quienes decidan sumarse a los trabajos: “quien forme este equipo de trabajo vamos a seguir reunidos y quien definitivamente no lo quiera, váyase a hacer sus labores y sanseacabó”.

Destaca que los siguientes cuatro meses son “arduos, de mucho trabajo” ya que deberán laborar tanto en sus actividades cotidianas como en las relacionadas con la elección y concluye que “el que no acepte, no debe preocuparse de nada”.

Al término de su intervención, introduce al segundo interlocutor, a quien identifica como “mi jefe, que es el de ustedes” y más adelante lo menciona específicamente como “delegado”.

Luis Miguel Melgar Mendoza, por su parte, inicia sus palabras resaltando que “la situación está muy crítica, hay mucho riesgo” y prosigue enumerando una serie de argumentos que las personas que acepten trabajar en esta estrategia de apoyo a José Antonio Meade deberán plantear a las personas con las que se reúnan. Inclusive, realiza comparaciones entre los candidatos presidenciales.

Hace referencia a la reforma educativa y a la energética. También señala, por otro lado: “¿Saben que Meade habla 10 idiomas? Pero no los presume como el otro, que habla francés y no sé qué más, italiano”, aludiendo al candidato del Frente por México Ricardo Anaya, mientras que agrega que Meade “tiene dos doctorados y tres maestrías”.

Con esto, concluye: “eso es lo que tenemos que argumentar. Si tenemos tres personajes donde un muchachito se hizo rico de la noche a la mañana, otro que no sabe ni como se llama y una gente que está preparada”.

El delegado de Conafe sostiene que “no vamos a inventar. Tampoco les vamos a ofrecer la leche a dos pesos, ni tampoco se va a bajar la gasolina ni tampoco vamos a ofrecer mentiras ni el país va a mejorar. Es simplemente que tenemos que escoger al mejor”.

Adicionalmente, el delegado de Conafe precisa: “El día de mañana que nos vean juntar o andemos para arriba y para abajo, no se sientan mal si no los pelamos”.

Para adherirse a esta estrategia, indica, hay tres niveles de confianza: uno, “el que va a jalar para todo”; dos, “el que nos va a ayudar”; y tres, “el que no más participa aquí. Allá la mitad salió así”, sostiene en referencia a otras reuniones que ya han tenido con este mismo objetivo.

Insiste: “Esto es voluntario, no es ni forzado ni presionado ni para asustarse ni van a perder el trabajo. El que quiera ayudarnos, adelante y bienvenido y el que no, pues ni modo”.

Posteriormente comienza a preguntar, uno por uno, quién se suma y, después de que alguno de los presentes en el encuentro asegura que se lo va a pensar, se sentencia: “No pueden pensarlo”.

Es en ese momento cuando interviene nuevamente el primer hombre para explicar que “es sí o no. Es que eso lo tenemos que mandar ahorita a México. Les digo, no es cosa del delegado, es de oficinas centrales, que va a la secretaría, que va terminar con el presidente para saber de Conafe con quién se cuenta. Entonces, no se puede pensar tanto”.

Por ello, apuntan que se van a elaborar listados con la siguiente información: nombre, apellidos materno y paterno, domicilio, teléfono, correo personal, cargo y nivel de confianza”. El objetivo de estos documentos es, dicen, “tener un referente de verdaderamente qué apoyo tenemos real”.

La Jornada Zacatecas buscó al delegado de esta dependencia para confirmar su voz y, en esta entrevista, el funcionario hizo referencia a una capacitación que recibieron por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), “donde explicaban todas las restricciones que teníamos y los requerimientos que pone el blindaje para no participar ni directa ni indirectamente en el proceso electoral”.

Delito electoral

La utilización del recurso humano, material o presupuestal de una dependencia gubernamental a favor de un candidato está tipificada como delito electoral por la Fepade.

Esta institución enlista varias conductas que, cometidas por servidores públicos, configuran un acto ilícito. Entre ellas se encuentra el hecho de que un funcionario “destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado”.

También se menciona el que “proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores” y el que “solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política”.

Otra de las prácticas que se enumeran es la de que se “coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición”.

Datos adicionales

Cabe señalar que el 17 de marzo de 2016, Luis Miguel Melgar Mendoza rindió protesta como nuevo delegado federal del Conafe ante el entonces director general de dicha dependencia, Joel Guerrero Juárez, y el secretario de Educación de Zacatecas, Ubaldo Ávila.

En su momento, Joel Guerrero Juárez comentó que a 45 años de la creación de Conafe, se contaba con una cobertura de 98 por ciento de las comunidades de Zacatecas, donde se ofrece el servicio educativo.

Asimismo, el 15 de agosto de 2017, por acuerdo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) nombró como director general de esta institución al ingeniero Simón Iván Villar Martínez, quien actualmente se mantiene en el cargo.

Según el portal oficial de Internet del Conafe, a través de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de septiembre de 1971 se creó el Consejo Nacional de Fomento Educativo.

Se trata de un organismo descentralizado que tiene como tarea brindar servicios de educación inicial y básica a niños y adolescentes que habitan en localidades marginadas y/o con rezago social.