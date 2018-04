La Jiribilla 06/04/2018

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente Enrique Peña Nieto pidió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, diálogo serio y que si sus recientes declaraciones contra México “derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso”, se dirija a ellos y no a los mexicanos “porque no vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones”. En un mensaje difundido en redes sociales, manifestó que “nunca vamos a negociar con miedo”. Cabe señalar que Trump anunció el envío de la Guardia Nacional a la frontera con México FOTO: LA JORNADA

UNO: “Buena respuesta, pero insuficiente”.

DOS: “Carlos Peña levanta la mano en el tricolor”.

TRES: “Va Ulises por la unidad de Morena”.

COLOFÓN: Sondeo jornalero.

UNO: “La patria es primero”

Algo en lo que desde López Obrador hasta Peña Nieto se ponen de acuerdo: nada ni nadie está por encima de la dignidad de México.

Si bien la posición es acertada, la reacción viene tarde y por el cúmulo de agravios, para este tecleador, es insuficiente.

Además se corre el riesgo de que los candidatos presidenciables que inicialmente dieron posturas acertadas se suban a intentar sacar raja electoral con consecuencias graves para el Estado Mexicano una vez que el ganador de la contienda asuma el poder en diciembre próximo.

Los contendientes no deben de caer en lo mismo que hizo Trump para ganar adeptos.

DOS: “Calientan motores los tricolores”

Pese a las dificultades por la ruptura local entre el PRI-Verde de forma local y demás detalles, la maquinaria tricolor, o lo que queda de ella, va lenta en este proceso electoral, sin embargo, Carlos Peña es quizás el candidato que ha tomado la batuta para encabezar a un grupo de candidatos que aún no entienden que ahora comienzan la campaña en un escenario bastante desfavorable.

Mientras el novato Raúl Rodríguez, con las manos temblorosas, muy apenas pudo hilar un discurso de un minuto frente a una audiencia pasiva.

Carlos Peña tomó el control del evento para medianamente inyectar ánimo a las bases del tricolor.

Nada que ver con ese lejano 2012 donde Peña Nieto era un fenómeno electoral y el gobernador gozaba de su mejor momento.

Hoy prácticamente el escenario es a la inversa.

TRES: “Ulises va por la unidad”

Por el lado de Morena, Ulises Mejía quiere mandar un mensaje de unidad frente a la coyuntura que se vive por la absurda suspensión provisional de derechos de Fernando Arteaga.

Mejía Haro menciona que él tiene claro que en Morena lo peor que se puede hacer es copiar las malas prácticas del PRD al crear tribus o corrientes internas.

En corto repite que él no es ni Monrealista ni Arteaguista, el simplemente es Morenista y pretende sumar a todas las partes que puedan aportar a una campaña, que por sus características, pareciera que únicamente requiere que Morena no se divida para poder ganar.

¿Podrá Ulises limar asperezas?

Mañana lo sabremos.

COLOFÓN: “Salud mental”

¿Cree que con la nueva Ley de Salud Mental, ya sea regulada la operación en Zacatecas de las llamadas sectas comerciales?

40% Sí.

60% No.

