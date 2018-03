Separación del Verde y PRI “tiene efectos positivos para Morena”: Luis Medina

Luis Medina Lizalde, en la 62 Legislatura foto: la jornada zacatecas

Dice que es un área de oportunidad para consolidar más la victoria que anticipan

Opina que “sabemos que la fortaleza de ellos no está en las alianzas, sino en los recurso públicos de los que disponen por debajo del agua”

La ruptura de la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM) en el terreno local es “un área de oportunidad para consolidar más la victoria que anticipamos para Morena”, aseguró el diputado local por Movimiento de Regeneración Nacional, Luis Medina Lizalde.

El legislador precisó que ni en Morena ni en la alianza Juntos Haremos Historia que conforman con el Partido del Trabajo y Encuentro Social depositan las expectativas de un triunfo en las elecciones del próximo primero de julio en las debilidades de sus adversarios, sino en sus propias fortalezas.

Agregó, sin embargo, que esta separación del verde y el tricolor “tiene efectos positivos para Morena en la medida en que ellos constituyen la fuerza política con la que vamos a competir en términos reales”.

Aunque recalcó que esta ruptura tendrá un impacto positivo, Medina Lizalde aseveró que la alianza no es el factor que más les preocupa de sus contrincantes en este proceso electoral. El principal problema que advierten y que se tendrá que enfrentar, dijo, será el uso de los recursos públicos que harán con fines electorales.

En este sentido, indicó que “sabemos que la fortaleza de ellos no está en las alianzas, sino en los recurso públicos de los que disponen por debajo del agua. Más que la coalición, de ellos nos preocupa que anden distribuyendo compulsivamente dádivas en colonias populares”.

Puso el ejemplo de algunas colonias de Fresnillo en las que, dijo, se ha anunciado la entrega de más de mil boilers solares en estos días, además de que “ya sabemos lo que han hecho con cemento, varillas, láminas. Todo lo están haciendo a través de dependencias oficiales”.

Por ello, insistió en que la principal preocupación no es la coalición que acaba de romperse esta semana; “el uso de recursos públicos es el verdadero problema. Lo demás es formal, la fortaleza entre el PRI y sus aliados no dependen de quién se ponga de acuerdo, no debemos equivocarnos, depende de la intromisión ilegal del gobierno en el proceso electoral”, concluyó.

En torno a cómo llega la alianza Juntos Haremos Historia a este periodo ya de campañas federales, expuso que se inicia esta etapa con “un consenso muy sólido, muy estable” acerca de la idoneidad de los candidatos a diputados federales y senadores.

Mientras tanto, en el proceso estatal, sostuvo que están “en el tratamiento de las diferencias” que calificó como intensas por el crecimiento de la coalición en cuanto a adhesiones de actores externos al debate de las candidaturas a ayuntamientos y diputaciones locales.