Insuficientes, esfuerzos en materia de derechos humanos en México

Nochixtlán, Oaxaca, caso emblemático de violación a los derechos humanos. En la imagen, agentes de la Policía Federal fueron captados cuando disparaban contra manifestantes que protestan contra la Reforma Educativa FOTO: PROCESO

Falta de un auténtico Estado Democrático de Derecho ahonda la pobreza y desigualdad: Domínguez

“Se requiere mayor énfasis desde las autoridades estatales y municipales para lograr una auténtica cultura de respeto”: María de la Luz Domínguez

El balance de los últimos cinco años en materia de derechos humanos en México, hecho a través del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) este miércoles frente al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, “evidencia una profunda crisis” y, en lo local, se advierte que los esfuerzos han sido insuficientes.

Así lo expuso la presidenta de la comisión estatal (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos, quien consideró que la falta de un auténtico Estado Democrático de Derecho ahonda la pobreza y la desigualdad.

Esto se traduce, dijo, en que, lejos de reducirse, cada vez es mayor el abismo que separa a los mexicanos de un escenario de pleno ejercicio de sus derechos.

Consideró que el mensaje dado por el presidente nacional fue claro, contundente y firme, además de que pone sobre la mesa la situación que atraviesa el país en este ámbito y la necesidad de llevar a cabo acciones y estrategias más eficaces por parte de las autoridades de todos los niveles.

El discurso inicia describiendo el panorama de México y concluye que el balance del periodo que corresponde a la presente administración gubernamental federal no es favorable.

“Hasta hoy el balance no es favorable. México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro Estado Democrático de Derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban, de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza”, aseveró el ombudsman nacional.

En el terreno estatal, Domínguez Campos apuntó que “ha habido cuestiones que se han ido generando a favor de los derechos humanos”; no obstante, recalcó que “evidentemente” estos avances han sido insuficientes.

Por ello, consideró que “se requiere mayor énfasis desde las autoridades estatales y municipales para lograr una auténtica cultura de respeto, protección y garantía de los derechos humanos”.

Después de señalar que a nivel nacional se han tenido casos “muy lamentables” como Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán, la presidenta de la CDHEZ puntualizó que en Zacatecas no se han dado hechos de esa magnitud y, por lo tanto, comentó que “se tiene la oportunidad todavía de trascender para que verdaderamente haya un cambio significativo del respeto a los derechos humanos”.

Aunque reconoció que se ha manifestado que existe una voluntad política para avanzar en este tema por parte del gobernador Alejandro Tello Cristerna, dijo que se requiere aterrizar esa intención en acciones específicas.

Entre los señalamientos que hizo el ombudsman nacional y que deben aplicarse a Zacatecas, expuso, se encuentra el de la estrategia que se tiene actualmente para combatir la violencia e inseguridad.

Al respecto sostuvo que este problema, que es el principal en estos momentos, debe atender no sólo con un enfoque de contención, sino también de atención a sus causas como son las del entorno económico.

“Se observa como desde el Estado Mexicano pareciera que hay solo una respuesta de contención, una respuesta de choque. (…) Pero todos estos temas que tiene que ver con el cumplimiento de las actividades básicas de la gente deben ser atendidos como una vertiente fundamental para evitar la violencia y la inseguridad”, puntualizó.

Domínguez Campos refirió que a corto plazo el objetivo que tiene que lograrse es el de ejercer los derechos y libertados fundamentales sin que haya restricciones por parte de las autoridades en casos como el libre tránsito, la libertad de expresión y de manifestación. Más, agregó, cuando se está en un contexto electoral y también debe garantizarse el derecho a elegir libre y democráticamente.