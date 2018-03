INE multa con 34.1 mdp al Movimiento Ciudadano

Sesión del INE, el 20 de marzo de 2018. Foto La Jornada

Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral impuso una multa de 34.1 millones de pesos al Movimiento Ciudadano por haber filtrado una parte del padrón que le fue confiado con fines electorales y que posteriormente apareció en una página de datos en Amazon. El consejero presidente, Lorenzo Córdova lamentó que éstas prácticas se sigan dando en los partidos, vulnerando los datos personales que luego han terminado “en este mercadeo de firmas” para apoyo a candidatos independientes o para promover iniciativas populares.

En medio de un largo debate en el que los consejeros electorales cerraron filas con Adriana favela, quien fue cuestionada por el representante de Movimiento Ciudadano, Jorge Alvarez al acusarla de responder a “intereses del PRI” . Cuestionaron la falta de “deber de cuidado” del MC; criticaron que apelara a descalificaciones personales ante la carencia de argumentos jurídicos y subrayaron que al conducta del MC era de “Suma gravedad”, según lo definió Benito NAcif.

En respuesta a las imputaciones, Favela señaló que si el argumento es que “yo defiendo los intereses del PRI” es que en realidad no hay ningún argumentó. Mencionó que las investigaciones existen constancias notariales, información proveniente de Interpol en estados Unidos que corroboran la responsabilidad del MC en la filtración de datos del padrón.

En su oportunidad, Córdova señaló que históricamente las filtraciones de datos del padrón electoral no han provenido del INE, sino de partidos políticos o de otras instancias. “Como consecuencia de esas filtraciones, se han venido tomando medidas preventivas para que sin demerito de los derechos de los partidos políticos establecidos en la ley, de revisar las bases de datos del padrón electoral se impidiera el mal uso de los datos contenidos en el mismo”.

Córdova descalificó la actuación del MC, recordando que fue el INE que detectó la filtración a partir de un correo de un investigador especializado en analizar las bases de datos vulnerables, por lo que desechó la versión del MC de que fueron hackeados. Señaló que el objetivo de dichas medidas es impedir posteriormente “ese mercadeo” de firmas que se ha realizando en diversos momentos.

La consejero Claudia Zavala subrayó que “el proyecto está construido sobre la base de una conducta ilícita grave, ilícita grave porque tiene que ver con la falta del cuidado del resguardo que se les exige a los partidos políticos respecto”. Acusó al diputado del MC de apelar a la descalificación personal al adolecer de argumentos legales para desvirtuar la responsabilidad que le fue comprobada al MC.

En su oportunidad, el consejero, Benito Nacif deploró la conducta de algunos partidos que se asocia a la manipulación ilegal de los datos que se filtra. “Lamentablemente sí hay una relación entre este tipo de prácticas, este tipo de descuidos de incumplimiento de obligación de resguardar y la generación de un tráfico ilegal de datos personales.

“Porque esa base de datos no debió haber estado donde estaba, no debió haber estado sin resguardo y completamente abierto el acceso a cualquier persona. Y si no suspendemos, si no mandamos un mensaje claro y contundente de que eso es ilegal y no está permitido, nunca vamos a detener lo que hemos visto en otros ámbitos las evidencias, los indicios de un tráfico de datos personales de todos los ciudadanos”, aseveró.