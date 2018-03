Ofrece banda argentina Dios Salve a la Reina homenaje al grupo británico Queen

En el escenario de la Plaza de Armas, Dios Salve a la Reina hizo un repaso muy completo a la carrera de Queen, desde lo más rockero a lo más comercial foto: andrés sánchez

Este lunes tres generaciones se reunieron para rendir un sentido homenaje a una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos, Queen, en el espectáculo Dios salve a la reina, dentro del Festival Cultural Zacatecas 2018.

En el concierto los asistentes tuvieron una excelente oportunidad para revivir a uno de los grupos de rock más importantes, a 25 años de la muerte de su vocalista, Freddie Mercury.

En este magnífico show, los asistentes evocaron los más grandes éxitos y las canciones icónicas que compuso el grupo, además de representar los mejores y distintos momentos de su carrera. Esta magia se consigue con la música en vivo que hace sentir al espectador como hubiera sido haber visto un concierto de Queen antes de que muriera Mercury.

En el escenario de la Plaza de Armas, Dios Salve A La Reina hizo un repaso muy completo a la carrera de Queen, pasando por todas sus etapas y estilos, desde lo más rockero a lo más comercial.

No podían faltar temas como Another one bites the dust, Under pressure, Somebody to love, Radio ga ga, Bohemian Rhapsody, Don’t stop me now, We will rock you y We are the champion, cantados a todo pulmón por el público.

Los temas alcanzan un buen nivel gracias al talento musical de cada uno de sus integrantes. Incluyendo el punto de vista escénico, ya que la caracterización de todos ellos es parecida a los miembros de Queen, destacando la de Brian May y sobre todo, la de Freddie Mercury con sus cambios de vestuario.

Cada uno de los asistentes salió satisfecho de haber coreado desde que inició el concierto hasta el final, las canciones que marcaron a generaciones de rockeros y que gracias a este grupo argentino se puede mantener vivo el espíritu de Queen.