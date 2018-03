Inicio de la campaña. La espiral del silencio contra los neoliberales

Una de las ventajas de estar atento a los reportes que publican las distintas casas encuestadoras sobre los resultados de sus ejercicios demoscópicos sobre las campañas electorales, es que permiten valorar las tendencias de las preferencias o intención de voto a favor de cada uno de los contendientes, y de la magnitud de las diferencias entre quien lleva la delantera y quién ocupa el segundo lugar. La empresa Oraculus presenta sus resultados en la agregación de encuestas (Poll of Polls) para dar seguimiento a la intención de voto para la elección de presidente de la república. El propósito del ejercicio es obtener una estimación de la preferencia electoral a partir de la combinación de los resultados de varias encuestas. La lógica detrás es que, aunque de manera individual las encuestas producen mediciones con “ruido”, en conjunto pueden reportar de manera más aproximada los indicadores que intentan medir.

Para mostrar la utilidad del instrumento les comparto unas primeras observaciones del reporte actualizado el pasado 23 de marzo (https://oraculus.mx/poll-of-polls/): La intención de voto real en favor de AMLO anda en un intervalo entre 36 y 43 %, la de Anaya entre 24 y 31 %, mientras que la de Meade está entre 20 y 26 %, todo ello con un 95 % de confianza. Si deseamos un indicador puntual, como lo publican los periódicos, tendríamos a AMLO con un 39 %, a Anaya con un 28 % y a Meade con 23 %. De donde resulta que la diferencia entre AMLO y Anaya ya es de dos dígitos, un 11 %, que en términos de número de votos significa casi 7 millones de votos si estimamos una participación de alrededor de 60% de la lista nominal de electores. La evolución del monto de la diferencia indica que esta va creciendo con el tiempo. Otra información relevante contenida en la encuesta de encuestas de Oraculus es que la intención de voto a favor de AMLO ha tenido un crecimiento gradual, pero constante, desde diciembre del año pasado cuando apenas rebasaba el 30% hasta alrededor de 40% que tiene ahora. Por el contrario, las preferencias tanto de Anaya como de Meade han sufrido en el último mes un decrecimiento, lo que explica que su distancia con el puntero haya crecido. Un dato curioso que también se puede extraer del trabajo de Oraculus es que la suma de las intenciones o votaciones históricas individuales de los partidos que integran la coalición que apoya a Anaya estaba cerca del 40%, lo que explica el relativo desencanto que ya se observa entre sus seguidores.

Una variable a la que los consultores electorales asignan mucha importancia es el estado de ánimo de los ejércitos contendientes; ello es lo que intentan medir algunas casas encuestadoras, no todas, incluyendo en sus cuestionarios la pregunta: “independientemente del sentido de su votación, usted quien cree que va a ganar”. De acuerdo con el más reciente reporte de Consulta Mitofsky, la tendencia asociada a este indicador es la siguiente: En enero, un porcentaje casi igual de los electores creían que Anaya, AMLO o Meade ganarían las elecciones presidenciales (25.6, 25.0 y 23.7 por ciento respectivamente). Dos meses después, la misma casa encuestadora reporta que la percepción ganadora de AMLO creció hasta un 39.2 % mientras que la de Anaya se desplomó hasta 12.0 %, y la de Meade a un 17.2 %. Para valorar la importancia de este indicador vale recordar que la investigadora alemana Noelle-Neumann demostró que si la percepción ganadora de un candidato va creciendo, el activismo de su ejercito se intensifica y que, por el contrario, si disminuye, entre sus activistas se produce lo que bautizó como “espiral del silencio”. La autora alemana trata de dar una explicación a como se crea y funciona la opinión pública. Afirma que cuando los ciudadanos intentan formarse una opinión acerca de algo, observan primero cuáles las opiniones predominantes o hegemónicas del entorno. Noelle-Neumann dice que “hoy se puede demostrar que, aunque la gente vea claramente que algo no es correcto, se mantendrá callada si la opinión publica (opiniones que se pueden mostrar en público sin temor al aislamiento) y, por ello el consenso sobre lo que constituye el buen gusto y la opinión moralmente correcta, se manifiesta en contra”. (E.Noelle-Neumann.1995. pág.: 14)

Desde mi punto de vista, los resultados reportados por Roy Campos son la causa de la desesperación de EPN, su equipo de colaboradores y los conductores oficialistas en la radio y televisión abiertas. Quienes no se explican el sistemático crecimiento de la preferencia electoral por AMLO y el fracaso de la estrategia de inducción del voto del miedo en su contra. No entienden porqué no surte el efecto esperado la unanimidad de voces anti AMLO en esos medios y, por el contrario, su preferencia electoral mantiene la tendencia creciente, lo mismo que la incorporación de nuevos efectivos al movimiento político del tabasqueño. La espiral del silencio opera, por primera vez, contra los defensores del neoliberalismo. ■