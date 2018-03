“Resulta que Miroslava tuvo la culpa de que la mataran”

Familiares, amigos y colegas de Miroslava Breach visitaron la tumba de la reportera. Foto La Jornada

Chihuahua, Chih. En la lápida de Miroslava Breach Velducea están grabados unos versos de Paul Eluard que los trovadores latinoamericanos de los años 70 popularizaron y que ella, de adolescente, escuchaba una y otra vez hasta hacer enloquecer a su mamá: “Por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, yo te nombro… libertad”.

Le decía la madre: Ay, Miritos, ya párale . Pero nada le gustaba más a aquella jovencita recién bajada de la sierra que gritar a los cuatro vientos: Libertad, libertad .

Y también hay un montón de rosas rojas que le llevaron sus hermanas, flores indicadas para lo que ella llamaba el momento romántico . Así como una botella de tequila que se fue agotando entre un pequeño grupo de personas –congregado en el centro de un cementerio– que se dejó tostar por el sol de mediodía.

Familiares, amigos y colegas de Miroslava que pasaron las horas de la canícula narrando –entre risas y lágrimas– anécdotas y recuerdos de una mujer que fue ruda y amorosa, divertida e implacable, antisolemne y periodista valiente, asesinada hace un año. Buena periodista.

Tres hermanos Breach –otros dos no pudieron estar porque no radican en el estado– vistieron unas camisetas negras que mandaron a hacer, con el nombre de la hermana rebelde bordada en rojo y la leyenda: No se mata la verdad matando periodistas . Así, con el trasfondo de un trovador de excelente voz que iba desgranando los amores musicales de Miroslava, fue como remataron en el cementerio la jornada conmemorativa en honor a la reportera indómita con una promesa: seguir pisándole los callos al diablo, seguir la pista de los asesinos, no cejar hasta que, contra viento y marea, e incluso contra los obstáculos que levantan las autoridades, haya justicia y verdad en el caso.

Eso de pisarle los callos al diablo fue la razón por la cual la mataron, según les dijo el gobernador Javier Corral Jurado en una reunión privada el 3 de enero en el Palacio de Gobierno. Fue su culpa , insistió, removiendo el dedo en la llaga, un poco al estilo del peruano Mario Vargas Llosa que entiende la incontenible sangría de periodistas mexicanos asesinados como consecuencia de un exceso de libertad de expresión.

El jueves, La Jornada reveló esa frase de Corral Jurado, como parte de un doble discurso que en público asegura que el crimen se va a aclarar y que en privado responsabiliza a la propia víctima. Ese día el mandatario norteño recurrió a todos los epítetos, en todos los foros, medios y redes a su disposición, para jurar que el dicho del diario donde Miroslava laboró durante 20 años era falso de toda falsedad .