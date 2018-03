Hallan muertos en hotel de la Riviera Maya a miembros de familia de EU

El gobierno estadunidense levantó alerta de viaje de seguridad para sus connacionales que visitan Playa del Carmen. Imagen tomada de la cuenta @SonSitios

Tulum, QR. A una semana de que el gobierno estadunidense levantó la alerta de viaje por razones de seguridad para sus connacionales que visitan Playa del Carmen, ayer cuatro ciudadanos de esa nación (dos adultos y dos menores) fueron encontrados muertos en un complejo hotelero de la Riviera Maya.

En un breve comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que investiga la localización de cuatro cuerpos sin vida (dos varones y dos mujeres), en un complejo turístico de Tulum.

Aclaró que durante la inspección no se encontraron huellas de violencia en los cuerpos ni en la habitación, (según) información en proceso .